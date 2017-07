Une première détenue transgenre transférée chez les femmes

Si prendre la parole et s’exposer au grand public n’est jamais facile pour les transgenres victimes de discrimination, c’est encore plus compliqué en prison, croit l'avocat Jean-Sébastien Sauvé.

Détenue dans une prison pour hommes en Colombie-Britannique, la transgenre Fallon Aubee rejoindra finalement un pénitencier pour femmes mardi prochain. C’est la première fois que le Service correctionnel du Canada (SCC) autorise un tel transfert, se basant sur l’identité de genre plutôt que sur le sexe biologique de la personne.

« Le Service correctionnel du Canada est résolu à faire en sorte que les détenus qui s’identifient comme transgenres aient droit à la même protection, à la même dignité et au même traitement que tous les autres », indique la porte-parole du SCC, Lori Halfper.

Fallon Aubee, incarcérée depuis 2003 pour meurtre au premier degré, se retrouvera désormais derrière les barreaux d’une prison pour femmes de la vallée du Fraser.

Elle a déclaré au diffuseur public CBC avoir été victime de railleries, de menaces et de violences corporelles de la part des autres détenus et du personnel. « C’est un euphémisme que de dire que je suis très contente », a-t-elle dit à CBC.

Aux yeux de Jean-Sébastien Sauvé, avocat spécialisé en droit de la diversité sexuelle et de genre, il a fallu beaucoup de « courage et de résilience » à Fallon Aubee. « La prison, ce n’est déjà pas le club Med, alors c’est difficile de subir de la violence et de la discrimination sur qui on est, ça ajoute à la peine à purger », souligne-t-il.

Si prendre la parole et s’exposer au grand public n’est jamais facile pour les transgenres victimes de discrimination, c’est encore plus compliqué en prison, croit-il. « La personne a déjà quelque chose à se reprocher, c’est difficile de s’attirer la sympathie du public dans ce cas. »

Cette décision du SCC ouvre la porte au transfert éventuel d’autres détenus transgenres dans le pays. Le SCC a toutefois refusé d’indiquer le nombre de demandes reçues à ce jour, invoquant la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Ça ne veut pas dire pour autant que tous les transgenres demanderont un transfert à l’avenir, nuance Jean-Sébastien Sauvé. « Certaines personnes sont peut-être aussi très bien intégrées en prison. »

Respecter la loi

« C’est une excellente décision […] et c’est une première, mais d’un point de vue juridique il n’y a pas de quoi se jeter par terre, ça va dans le sens de la loi », affirme M. Sauvé.

Cette approbation du SCC survient en effet dans un contexte de modification de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans laquelle l’identité et l’expression de genre ont été ajoutées à la liste des motifs illicites de discrimination, rappelle l’avocat. La nouvelle politique d’accommodement a été annoncée en janvier dernier par le premier ministre Justin Trudeau.

« Nos politiques seront mises à jour le plus tôt possible », ajoute Mme Halfper, précisant que des consultations ont été menées auprès d’intervenants externes et des organismes défendant les droits des personnes LGBTQ2. D’ici là, les demandes de ce type seront évaluées « au cas par cas ».

« Lorsque les politiques auront été mises à jour, nous prévoyons que, sauf en cas de préoccupations de santé ou de sécurité insolubles, un délinquant pourra être placé dans un pénitencier adapté à son identité ou son expression de genre. »

Depuis l’année dernière, l’Ontario permet aux détenus d’être incarcérés dans des établissements selon leur identité de genre et de se faire appeler de la manière qu’ils souhaitent. La Colombie-Britannique est ainsi la deuxième province à le faire.