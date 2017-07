L’enquête préliminaire de Frédérick Gingras reportée

L’état de santé de Frédérick Gingras, auteur présumé d’une cavale meurtrière dans l’est de Montréal, n’a pas permis que commence son enquête préliminaire, prévue mardi.

L’homme de 22 ans fait face à deux accusations de meurtre au premier degré et à deux autres de tentative de meurtre.

L’avocat de l’accusé, Me Kaven Morasse, a demandé la remise de l’enquête préliminaire « le temps de stabiliser l’état de santé mentale » de M. Gingras.

« Sa médication a été revue et il est dans une période d’instabilité, alors on veut attendre que son état se stabilise », a expliqué Me Morasse.

L’enquête préliminaire est reportée au 20 et 30 novembre.

Le 4 décembre 2016, Frédérick Gingras aurait tué James Jardin dans son appartement de Montréal-Est. Il se serait ensuite dirigé à la course vers une station-service de Pointe-aux-Trembles, où il aurait fait feu sur Chantal Cyr, une mère de famille venue chercher sa fille qui terminait son quart de travail.

M. Gingras a été arrêté à Brossard, près du centre commercial Dix30, au terme d’une cavale qui a duré plusieurs heures.