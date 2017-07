Manque de vidéos lors des recours à la force

Les agents correctionnels canadiens ne se conforment pas aux règles concernant l’enregistrement vidéo des recours à la force contre les détenus, révèlent des données obtenues par La Presse canadienne.

Au cours du plus récent exercice financier, le Bureau de l’enquêteur correctionnel, Ivan Zinger, a passé en revue 1436 incidents durant lesquels des agents ont employé la force contre les prisonniers.

Bien que la situation se soit améliorée au cours des dernières années, près de 67 % de ces cas présentaient des problèmes par rapport à l’enregistrement des interventions par caméra, a indiqué l’ombudsman, qui juge ce taux « alarmant ».

C’est bien beau de dire “Nous avons agi de manière correcte”, mais si on peut le prouver — et c’est ce que fait une vidéo —, alors le système s’en voit encore plus crédible et ça efface le doute de tous les esprits

Ivan Zinger, enquêteur correctionnel