Le contentieux de Montréal a appris «par hasard» la privatisation de la SHDM

Lors de son témoignage jeudi matin au procès du Faubourg Contrecoeur, l’ex-directrice du contentieux de la Ville de Montréal, Line Charest, dit avoir appris « par hasard » l’intention de l’administration de Gérald Tremblay de modifier le statut de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour la transformer en organisme privé.

C’est un appel téléphonique de Me François Gagnon, directeur juridique au ministère des Affaires municipales, qui a mis la puce à l’oreille de Line Charest en 2006. Me Gagnon lui avait demandé que dans une lettre, le directeur général de la Ville, Claude Léger, confirme l’appui de la Ville à une demande de la SHDM.

En prenant connaissance du projet de lettre du d.g., Line Charest a réalisé que la SHDM changerait de statut. « On l’a appris par hasard », a dit Mme Charest. « [Quand] on l’a appris, c’était pratiquement fait. » Le contentieux avait été écarté du dossier, la Ville ayant préféré faire appel à une firme d’avocats externe, a rappelé celle qui est aujourd’hui juge à la Cour municipale de Montréal.

Ce n’était pas la première fois que l’opinion du contentieux était ignorée par l’administration de Gérald Tremblay, a-t-elle dit. Pourtant, le service qu’elle dirigeait était « le plus grand contentieux en matière municipale au Québec » et connaissait de façon approfondie le cadre juridique et les lois s’appliquant à la Ville de Montréal.

Rappelons que c’est la SHDM qui a piloté de dossier du Faubourg Contrecoeur et vendu un terrain de la Ville de Montréal à Construction F. Catania. Six personnes, dont l’ex-président du Comité exécutif de la Ville, Frank Catania, font face à des accusations criminelles relativement à cette affaire.

Société autonome

La transformation de la SHDM en organisme privé faisait en sorte que celle-ci ne serait plus soumise à la Loi sur l’accès à l’information, qu’elle ne serait plus assujettie aux règles d’octroi de contrats en vigueur à la Ville et qu’elle deviendrait « une société totalement autonome » que la Ville ne pourrait même pas dissoudre, a expliqué Line Charest.

La SHDM n’a même pas changé de nom, ce qui pouvait prêter à confusion pour les banques qui ignoreraient que les garanties de financement étaient dès lors différentes, a-t-elle ajouté.

Line Charest a expédié un courriel à son supérieur, le directeur des affaires corporatives, Robert Cassius de Linval, pour exprimer son désaccord à l’égard du projet. Celui-ci a convenu d’informer le comité exécutif de la position du Contentieux. La SHDM a tout de même changé de statut.

En contre-interrogatoire, l’avocate de l’accusé Frank Zampino, Me Isabel Schurman, a souligné que le protocole d’entente conclu entre la Ville et la SHDM prévoyait notamment que la Société s’engage à octroyer les contrats en s’inspirant « de l’esprit » des dispositions des lois auxquelles était assujettie la Ville de Montréal. « Ça dit tout », a répliqué la témoin à Me Schurman.

Quand l’avocate lui a souligné que la SHDM avait continué à répondre aux demandes d’accès à l’information des journalistes, Line Charest lui a lancé sans hésiter : « Je l’apprends. »

Le contre-interrogatoire de Line Charest se poursuit jeudi après-midi.