L’ex-maire Tremblay à la barre des témoins

L’ancien maire de Montréal Gérald Tremblay doit témoigner ce lundi au procès du Faubourg Contrecoeur, considéré comme un des plus gros scandales ayant ébranlé son administration.

M. Tremblay ne fait face à aucune accusation, mais il devra expliquer comment cette sombre histoire de fraude, d’abus de confiance et de complot a pu prendre place tandis qu’il dirigeait l’Hôtel de Ville.

Celui qui était alors le bras droit du maire, Frank Zampino, président du comité exécutif de la Ville, ainsi que l’homme d’affaires Paolo Catania et quatre de ses employés font face à des accusations criminelles. Bernard Trépanier, qui était collecteur de fonds pour le parti Union Montréal, doit avoir un procès séparé.

Construction

Ils sont accusés d’avoir favorisé la firme Construction F. Catania pour l’aménagement de 1800 logements sur un terrain de l’est de Montréal qui appartenait à la Société d’habitation de Montréal.

L’ex-maire Tremblay et Frank Zampino avaient été blâmés par la commission Charbonneau pour avoir fermé les yeux sur la collusion et la corruption qui régnaient à Montréal. Gérald Tremblay « n’a pas exercé adéquatement son rôle de contrôle et de surveillance de l’administration municipale, préférant s’en remettre au président du comité exécutif », a noté la Commission.

M. Tremblay avait déclaré à la commission Charbonneau qu’il avait appris les malversations d’entrepreneurs et d’employés municipaux en septembre 2009, au moment de la publication du rapport du vérificateur général de la Ville sur le contrat des compteurs d’eau.

« Dans un tel contexte, les Montréalais ne pouvaient s’attendre à ce que les personnes qu’ils avaient élues pour diriger leur ville combattent la collusion et la corruption. Union Montréal, le parti de Tremblay et de Zampino, était financé en partie par ces mêmes entrepreneurs et ingénieurs qui avaient créé des cartels », a écrit la commission dirigée par la juge France Charbonneau.

Gérald Tremblay a été maire durant 10 ans, de 2002 à 2012. En annonçant sa démission, il avait déclaré « s’être battu, souvent seul, contre ce système ».