L'arrêt Jordan invoqué dans 95% des procès en Cour supérieure à Montréal en 2016

La quasi-totalité des dossiers fixés à procès à la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal ont fait l’objet d’une requête en arrêt des procédures en 2016, révèle une série de correspondances entre le cabinet de la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, et celle du Canada, Jody Wilson-Raybould.



Des échanges entre les deux ministres montrent qu'en date du 2 décembre 2016, l’arrêt Jordan a pratiquement toujours été demandé par la défense dans les dossiers en cours.



Dans 95 % des dossiers, « une requête de type Jordan a été déposée », écrit la ministre Vallée dans une des lettres obtenues grâce à la Loi sur l'accès à l’information.



Besoin de juges



La ministre québécoise se sert de l’exemple de Montréal pour montrer à son homologue fédérale l’urgence de nommer de nouveaux juges à la Cour supérieure.



Elle souligne que, toujours à Montréal, 44 dossiers en attente d’une date de procès ne pourront être fixés à l’intérieur des délais prévus par l’arrêt Jordan.



En juillet 2016, la Cour suprême a fixé la durée maximale d’un procès à 18 mois à la Cour du Québec et dans les autres tribunaux de la province, et à 30 mois à la Cour supérieure.



« La collaboration du gouvernement fédéral est essentielle et urgente afin d’éviter que de nombreux dossiers ne fassent l’objet d’arrêt de procédures pour délais déraisonnables », fait valoir Mme Vallée.



Rencontre vendredi



Les deux ministres se rencontrent vendredi à Gatineau pour discuter avec leurs homologues des autres provinces des mesures pour régler le problème des délais judiciaires.



Au cabinet de la ministre Wilson-Raybould, on assure que les nominations seront comblées rapidement.



« La procédure de sélection des juges nommés par le gouvernement fédéral a été modifiée l’année dernière. Les comités consultatifs judiciaires du Québec ont été reconstitués et nous avons commencé à nommer de nouveaux juges à la Cour supérieure depuis », souligne David Taylor, directeur des communications de la ministre Wilson-Raybould.



Au Québec, l’arrêt Jordan a permis dans les dernières semaines à deux hommes accusés de meurtre d’éviter leur procès.



Le 6 avril dernier, Sivaloganathan Thanabalasingham est devenu le premier accusé de la province à échapper à son procès pour le meurtre présumé de son épouse. La Couronne a porté en appel l’arrêt des procédures la semaine dernière.



Un deuxième Québécois accusé de meurtre a obtenu le 21 avril un arrêt de procédures en raison des délais déraisonnables en justice.