Équité salariale: l’appel de Québec en Cour suprême

La Cour suprême du Canada a annoncé, jeudi, qu’elle entendra la requête en appel du gouvernement du Québec d’une décision de la Cour d’appel qui avait donné raison à plusieurs organisations syndicales dans le dossier du maintien de l’équité salariale. La Cour suprême accepte donc de se saisir du dossier. Elle devra décider si la loi de 2009 viole la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, comme l’ont allégué les organisations syndicales. On ignore encore quand la cause sera entendue.