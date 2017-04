La Cour suprême veut humilier le Québec

Deux retentissantes défaites subies en 1984 et en 1988 ne suffisaient pas à Terre-Neuve-et-Labrador. La décision unanime des juges de la Cour d’appel du Québec rendue en 2016 ne lui suffisait pas non plus. Pour une troisième fois, la province maritime a convaincu la Cour suprême du Canada de l’entendre dans le différend qui l’oppose au Québec relativement à la centrale de Churchill Falls […] Pour une troisième fois, les très honorables juges comptent humilier le Québec en l’obligeant à plaider sa cause : « Nous sommes les boss dans ce grand pays et vous risquez gros. Tenez-vous-le pour dit ! »

Et pourtant, le contrat est clair comme de l’eau de roche. Seul l’ambassadeur Stéphane Dion y verrait de l’embrouille.