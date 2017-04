Arrêt Jordan: un deuxième accusé de meurtre ne subira pas son procès

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales étudiera la possibilité de porter en appel la décision rendue par le juge Cournoyer.

Un deuxième Québécois accusé de meurtre a obtenu vendredi un arrêt de procédures en raison des délais déraisonnables en justice.

Ryan Wolfson ne subira pas son procès pour le meurtre de Pierre-Paul Fortier et pour la tentative de meurtre sur l’ancien joueur de hockey Dannick Lessard survenues à l’automne 2012.

L’homme, qui a déjà été décrit comme un « criminel endurci » dans un autre procès, attendait son procès depuis presque 60 mois.

« La poursuite possédait les outils nécessaires pour faire juger l’accusé dans un délai raisonnable, mais elle ne les a pas utilisés. Malgré l’insistance de l’accusé pour faire valoir son droit, elle ne s’en est guère souciée », écrit le juge Guy Cournoyer, qui a ordonné l’arrêt des procédures.

L’homme de 45 ans ne retrouvera toutefois pas sa liberté de sitôt puisqu’il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie en octobre 2016 pour le meurtre de Frédérick Murdock et deux tentatives de meurtre contre Tommy et Vincent Pietrantonio.

M. Wolfson avait aussi essayé d’éviter ce procès en invoquant l’arrêt Jordan, mais le juge André Vincent avait rejeté sa requête.

Manque de ressources

L’avocate de M. Wolfson estime qu’on ne peut pas se réjouir d’un arrêt Jordan, puisqu’il traduit un manque de ressource du système de justice.

« Je suis satisfaite de la décision parce qu’on reconnaît les droits constitutionnels de mon client de subir un procès dans des délais raisonnables. Maintenant, on ne peut pas être insensible à la peine que ressent la famille de la victime, mais ce n’est pas à moi qu’il faut en vouloir, c’est au système qui n’a pas su les aider », explique Me Alexandra Longueville.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales étudiera la possibilité de porter en appel la décision rendue par le juge Cournoyer.

Le 6 avril dernier, Sivaloganathan Thanabalasingham est devenu le premier accusé du Québec à échapper à son procès pour le meurtre de son épouse. La Couronne a porté en appel l’arrêt des procédures.

L’homme originaire du Sri Lanka est toujours détenu puisque la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a émis un avis d’expulsion et estime qu’il représente un danger pour la société.