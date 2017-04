L’homme qui a menacé Alexandre Bissonnette est banni du Canada pendant 3 ans

Alexandre Bissonnette est accusé du meurtre prémédité de six hommes qui se trouvaient à la grande mosquée de Québec, le 29 janvier dernier.

L’homme qui a plaidé coupable à une accusation de menaces de mort à l’endroit d’Alexandre Bissonnette, présumé auteur de l’attentat de la mosquée de Québec, a été expulsé du pays sur le champ et sera interdit d’entrée au Canada pendant les trois prochaines années.

Mohamed-Amine Ben-Faras, âgé de 33 ans, a reçu sa peine vendredi après-midi, au palais de justice de Québec.

Il a déjà purgé l’équivalent de 11 jours de détention préventive.

Le juge Alain Morand a trouvé raisonnable la suggestion commune de la Couronne et de la défense de lui imposer une peine suspendue de trois ans, avec comme obligations : de garder la paix et bien se conduire ; de ne pas communiquer avec les Bissonnette ; de ne pas posséder ou acquérir d’armes à feu, et de ne pas se trouver au Canada pendant trois ans, sauf en présence d’un agent de la paix ou d’un agent frontalier.

Renvoyé chez lui

L’homme à l’allure juvénile, qui est d’origine marocaine mais de nationalité italienne, a tenu à spécifier devant le tribunal qu’il n’a jamais eu d’armes.

Il a poliment salué le juge, avant d’être conduit à l’aéroport Jean-Lesage de Québec.

« Il sera pris en charge par les services frontaliers et retourné dans son pays », a brièvement commenté le procureur en chef Sabin Ouellet, en ajoutant que le nom de Ben-Faras figure désormais sur plusieurs listes d’interdiction de vol.

« S’il devait contrevenir durant les trois années, le juge pourrait rendre une nouvelle sentence dans ce dossier-là. […] Il a quand même cette suspension-là au-dessus de la tête », a-t-il-dit.

Des aveux

Jeudi, Ben-Faras, qui est le neveu d’une des victimes de la fusillade, a avoué avoir proféré des menaces de mort à l’endroit de Bissonnette parce qu’il était « très fâché, en colère ».

Selon le récit de la Couronne, il a traversé l’Atlantique la semaine dernière pour se rendre sur les lieux de la tuerie. Une fois à la mosquée, Ben-Faras a demandé où était emprisonné Bissonnette et où habitait sa famille, les a menacés de mort, en ajoutant que ça lui était égal de faire de la prison.

Il avait de la difficulté à comprendre pourquoi personne n’avait vengé les victimes, selon la Couronne.

Des membres de la communauté musulmane de Québec qui ont détecté chez Ben-Faras une « haine dirigée vers les Occidentaux de façon générale » ont rapporté l’avoir trouvé « bizarre et même un peu perturbé », selon le procureur Me Marc Gosselin. C’est eux qui ont sonné l’alarme.

Au moment du plaidoyer, la Couronne a retiré l’accusation de menaces de mort envers la famille de Bissonnette.

Bissonnette est accusé du meurtre prémédité de six hommes qui se trouvaient à la grande mosquée de Québec, le soir du 29 janvier dernier, où il s’est présenté armé sur les lieux. Il est aussi accusé de cinq autres chefs de tentative de meurtre.