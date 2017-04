A-13: une action collective ira de l’avant

Le juge de la Cour supérieure Donald Bisson a statué jeudi qu’une seule des deux actions collectives déposées au nom des victimes du cafouillage de l’autoroute 13 sera évaluée. Cette action pilotée par les firmes Deveau Avocats et Trudel Johnston Lespérance vise à obtenir 2000 $ pour chacun des automobilistes coincés pendant des heures sur les autoroutes 13 et 520 est lors de la tempête de neige des 14 et 15 mars derniers. Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont indiqué qu’ils contesteront la demande. Le débat sur l’autorisation du recours aura lieu au début de l’automne. Le juge a suspendu l’autre action, déposée par LPC Avocat.