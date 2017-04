Complot de meurtre à Saint-Hyacinthe : un adolescent plaide coupable

Un adolescent de Saint-Hyacinthe accusé notamment de complot de meurtre et d’agression sexuelle contre des camarades d’école a plaidé coupable, mardi, à toutes les accusations qui pesaient contre lui. Le jeune homme de 14 ans, qui avait planifié de droguer, de violer et de tuer certains élèves de son école secondaire, n’aura donc pas à subir de procès. Il fait face à une peine maximale de deux ans de garde fermée en centre jeunesse. Il reste détenu pour l’instant. Le complice de cet adolescent, un jeune homme de 16 ans, a récemment été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Les deux jeunes avaient été arrêtés en septembre après que la mère de l’un d’eux eut pris connaissance de leurs intentions sur le réseau social Facebook.