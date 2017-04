Début du procès de trois ex-hauts dirigeants de la SQ

Trois ex-hauts dirigeants de la Sûreté du Québec (SQ) subissent leur procès pour fraude, abus de confiance et vol à compter de mardi, au palais de justice de Montréal. L’ex-directeur général du corps policier, Richard Deschênes, Steven Chabot, qui était directeur adjoint aux enquêtes criminelles jusqu’à sa retraite en 2010, et Alfred Tremblay, inspecteur aux renseignements de sécurité aussi retraité, ont échoué la semaine dernière dans leur tentative d’obtenir un arrêt des procédures. Accusés en janvier 2014, les trois hommes invoquaient des délais excessifs, s’appuyant sur l’arrêt Jordan de la Cour suprême, mais leur requête a été rejetée pour des motifs qui restent à être exposés par le tribunal. Les accusations sont liées au versement présumé d’indemnités de départ aux policiers Chabot et Tremblay puisées dans un fonds secret devant servir à des opérations policières, notamment pour rémunérer des informateurs. Un quatrième policier, l’ex-directeur adjoint aux enquêtes criminelles Jean Audette, est également accusé dans cette affaire, mais il subit un procès séparé sous des accusations similaires. D’entrée de jeu, mardi matin, la poursuite a indiqué son intention de démontrer que le versement de ces indemnités à partir du fonds secret de la SQ avait été fait dans l’intention de dissimuler le versement d’indemnités de départ auxquelles les policiers Chabot et Tremblay n’auraient pas eu droit en vertu des règles existantes encadrant les policiers provinciaux. Selon la poursuite, Steven Chabot aurait reçu un montant de 167 931 $, alors qu’Alfred Tremblay aurait obtenu un montant de 79 877 $.