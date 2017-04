Pas d’enquête préliminaire pour Nathalie Normandeau

L’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau, l’ex-ministre Marc-Yvan Côté et leurs cinq coaccusés devront se passer d’une enquête préliminaire : leurs avocats ont été avisés jeudi par la Couronne que cette étape du processus judiciaire n’aura finalement pas lieu.

La poursuite, à qui revient le « pouvoir exceptionnel » d’opter pour un acte d’accusation direct, a fait volte-face, à quelques semaines du début des procédures, prévu le 5 juin.

La décision fait fulminer la défense, qui travaille depuis près d’un an sur l’enquête préliminaire — une étape qui lui sert notamment à tester sa preuve et à entendre les témoins de la partie adverse. Dans certains cas, si le juge estime que la preuve de la poursuite est insuffisante, l’enquête préliminaire peut servir à libérer un prévenu des accusations qui pèsent contre lui.

« On ne connaît pas les raisons de la décision de la poursuite. Nous nous verrons le 8 mai, lors du dépôt de l’acte d’accusation direct [au palais de justice de Québec] », a déclaré l’avocat de Nathalie Normandeau, Maxime Roy.

L’enquête préliminaire de Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et leurs cinq coaccusés devait durer six semaines. Les deux parties s’étaient entendues sur le calendrier il y a près d’un an, a rappelé Me Roy. Le changement de cap de la poursuite implique désormais une « gymnastique difficile, même pour le juge », a-t-il déploré.

Le site Web du Directeur des poursuites criminelles et pénales mentionne que l’acte d’accusation direct constitue un « pouvoir exceptionnel » qui « vise à accélérer le déroulement de la procédure, toujours exercé dans des circonstances très particulières, notamment lorsque la protection des témoins est compromise, lorsque l’urgence sociale requiert que le procès ait lieu sans tarder ou lorsque les fins de la justice ne pourront être atteintes autrement ».

Il revient à la poursuite d’expliquer pourquoi elle a pris cette décision. Et pourquoi elle l’a prise maintenant, a ajouté Me Roy.

Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté font face à des accusations de complot, corruption de fonctionnaires et abus de confiance. L’ex-chef de cabinet de Mme Normandeau, Bruno Lortie, les ex-attachés politiques Ernest Murray et François Roussy, l’ex-vice-présidente de la firme de génie-conseil Roche, France Michaud, et l’ex-président et chef de la direction chez Roche, Mario Martel, sont accusés de chefs divers de complot et abus de confiance, notamment.