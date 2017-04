La Cour suprême refuse d’entendre Hamed Shafia

Photo: Lars Hagberg La Presse Canadienne

Ottawa — Le fils Shafia n’aura pas réussi à convaincre le plus haut tribunal du pays de revoir sa condamnation au motif qu’il n’aurait pas eu 18 ans au moment du meurtre de ses soeurs et de la première épouse de son père. La Cour suprême du Canada a annoncé, jeudi matin, qu’elle refusait d’entendre son appel. Comme à l’habitude, le tribunal n’a pas donné de motif pour expliquer ce refus. Hamed Shafia et ses parents avaient été reconnus coupables de quatre chefs de meurtre prémédité en janvier 2012, et purgent une peine de 25 ans de prison. Zainab, 19 ans, Sahar, 17 ans, Geeti, 13 ans, et la première femme de leur père, Rona, ont été les victimes d’un crime dit « d’honneur », a conclu le tribunal de première instance.