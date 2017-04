Michel Lalonde contre-interrogé sur le rôle de Frank Zampino

Le contre-interrogatoire de l’ingénieur Michel Lalonde s’est poursuivi mardi au procès du Faubourg Contrecoeur. Le témoin a été longuement interrogé sur le rôle joué par Frank Zampino dans ce dossier. Michel Lalonde a toutefois admis que l’ex-bras droit de Gérald Tremblay n’avait jamais parlé de financement politique en sa présence.

C’est en 2007 que Frank Zampino a commencé à participer aux rencontres de travail au sujet du projet immobilier. Celles-ci se déroulaient généralement au Club 357C, a expliqué Michel Lalonde, ex-p.-d.g. du Groupe Séguin (devenue Genius en 2010), en réponse aux questions de l’avocate de Frank Zampino, Me Isabel Schurman.

Auparavant, c’était plutôt Bernard Trépanier, collecteur de fonds pour Union Montréal, qui agissait comme courroie de transmission, a raconté le témoin. En cas de problème, c’était à lui qu’il lui fallait s’adresser et M. Trépanier assurait qu’il en parlerait à M. Zampino.

Michel Lalonde a reconnu ne jamais avoir été témoin de conversations entre Frank Zampino et Bernard Trépanier portant sur le financement politique en lien avec le projet du Faubourg Contrecoeur. Il a aussi indiqué que M. Zampino ne lui avait jamais demandé d’argent.

Plusieurs enquêtes

Me Schurman s’est attardée aux déclarations faites par Michel Lalonde aux policiers. En avril 2010, M. Lalonde avait été interpellé par deux policiers dans le stationnement d’une église. Ce sera la première de nombreuses rencontres avec les policiers au cours desquelles il fera des déclarations, certaines assermentées, au sujet de plusieurs dossiers, dont ceux de Boisbriand et des enquêtes Faufil (Faubourg Contrecoeur), Fronde (compteurs d’eau) et Contour (transactions immobilières dans Rivière-des-Prairies).

Michel Lalonde a par ailleurs expliqué avoir appris de Bernard Trépanier que Construction F. Catania avait été retenue par le comité de sélection pour le projet du Faubourg Contrecoeur, et ce, bien avant que le conseil d’administration de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) n’ait entériné ce choix. Le contrat a finalement été octroyé en novembre 2006 à l’entreprise dirigée par Paolo Catania.

Le contre-interrogatoire de Michel Lalonde se poursuit mercredi. Isabelle Thibault et Gino Lanni, qui travaillaient pour le Groupe Séguin à l’époque du projet du Faubourg Contrecoeur, seront les prochains témoins à être entendus.