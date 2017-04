Construction F. Catania aurait été «toute désignée» pour le Faubourg Contrecoeur

Poursuivant son témoignage lundi matin au procès du Faubourg Contrecœur, l’ingénieur Michel Lalonde a soutenu que, dès le printemps 2005, Frank Zampino avait suggéré que Construction F. Catania soit considérée pour la réalisation du projet immobilier.

C’était à l’occasion d’un cocktail de financement d’Union Montréal. Michel Lalonde a relaté s’être retrouvé en compagnie de Frank Zampino, ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Cosmo Maciocia, responsable du dossier de l’habitation au comité exécutif, et Bernard Trépanier, directeur du financement d’Union Montréal.

Frank Zampino lui aurait alors dit qu’il serait « intéressant » que la firme Construction F. Catania soit bien « positionnée » en vue de la réalisation du Faubourg Contrecœur, qui en était encore à l’étape des études préliminaires.

« Ç’a comme envoyé un message », a expliqué Michel Lalonde au tribunal alors qu’il était interrogé par la Couronne. À plusieurs occasions par la suite, le nom de Catania est revenu sur le tapis, a raconté le témoin.

Puis, le 1er février 2006, lors d’un lunch auquel participaient Martial Fillion, directeur général de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), Frank Zampino, Cosmo Maciocia, Daniel Gauthier, de la firme Groupe Gauthier Biancamano Bolduc (GGBB), et Michel Lalonde, il fut convenu que Catania était « toute désignée » pour réaliser ce projet immobilier, a indiqué le témoin qui, à l’époque, dirigeait la firme Groupe Séguin (devenue Genius par la suite).

Comme la SHDM avait donné le feu vert au projet, le processus menant à l’appel d’offres fut enclenché, a dit Michel Lalonde. Des rencontres techniques se sont tenues entre la SHDM, GGBB et Dessau. À certaines occasions, Catania était au nombre des participants, a précisé le témoin.

Michel Lalonde a indiqué qu’au cours de 2006, Frank Zampino n’était pas intervenu directement dans le dossier. Mais, a-t-il soutenu, Bernard Trépanier disait souvent qu’en cas de problème dans l’avancement du projet, les intervenants pouvaient communiquer avec lui et qu’il en parlerait à Frank Zampino.

Tout au long de la préparation du plan d’affaires et du plan directeur, les communications ont été maintenues entre GGBB, Groupe Séguin et Catania, a affirmé Michel Lalonde. Martial Fillion leur avait rappelé de s’assurer de tenir Catania au courant quant à la question des devis afin que l’entrepreneur puisse être bien au fait des coûts du projet, a-t-il ajouté.

La Couronne a questionné le témoin sur les estimations faites quant aux travaux de décontamination du site, un des enjeux au coeur de ce procès.

Rappelons que la vente du terrain par la SHDM à Catania s’était conclue à 19,1 millions de dollars. Les frais de décontamination du site auraient toutefois été surévalués. Ces frais ayant été soustraits de la facture de la transaction, le prix de vente a fondu à 4,4 millions.

Les six accusés dans cette affaire sont soupçonnés d’avoir manœuvré pour privilégier Catania pour la réalisation du projet. Parmi eux, on compte Frank Zampino et l’entrepreneur Paolo Catania.

Le témoignage de Michel Lalonde se poursuivait lundi après-midi.