Grève chez Urgences-santé: le Tribunal penche pour le syndicat

Le Tribunal administratif du travail a finalement retenu la proposition du syndicat des ambulanciers d’Urgences-santé dans le dossier du remplacement des absents durant la grève. La grève des ambulanciers paramédicaux d’Urgences-santé, qui dessert Montréal et Laval, a débuté le 5 février dernier. Les services essentiels sont assurés, mais Urgences-santé s’était plainte au Tribunal des difficultés qu’elle éprouvait à trouver des remplaçants, lors des absences. La cause entendue par le Tribunal visait en fait à déterminer à partir de quel moment le syndicat devait collaborer avec la direction pour remplacer les absents pendant la grève. Et le Tribunal a finalement retenu la proposition faite par le syndicat, la jugeant « simple et sans ambiguïté, ce qui facilite son application ».