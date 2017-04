Arrêt Jordan: libération d’un présumé meurtrier

Un homme accusé du meurtre de sa femme évite son procès en raison de l’arrêt Jordan. Le juge Alexandre Boucher a tranché jeudi que les délais écoulés depuis l’arrestation de Sivaloganathan Thanabalasingam, il y a 56 mois, étaient déraisonnables et a conséquemment arrêté les procédures. Il s’agit d’« une décision aux conséquences très graves », a soutenu la porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice, Véronique Hivon, jeudi soir. « Un présumé meurtrier de sa conjointe vient d’être libéré non pas parce qu’il a été innocenté, mais bien parce que les délais de la justice ont été trop longs, parce que la procédure n’a pas pu suivre son cours comme on s’y attendrait dans un système de justice qui fonctionne correctement. » Véronique Hivon presse la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, de recourir à la clause de dérogation de la Constitution canadienne afin de se mettre à l’abri temporairement de l’arrêt Jordan. La semaine dernière, Québec a annoncé l’embauche de seize nouveaux juges pour désengorger le système judiciaire.