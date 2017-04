Triple meurtre en Mauricie: un homme de 51 ans formellement accusé

Un homme de 51 ans a été accusé, jeudi après-midi en Mauricie, à la suite d’un triple meurtre qui a les apparences d’un drame familial.

Sylvain Duquette a comparu en fin de journée, au Palais de justice de Shawinigan, au lendemain d’une soirée mouvementée qui s’est soldée par trois décès dans deux résidences différentes.

Il fait face à trois chefs de meurtre prémédité, un de tentative de meurtre avec arme à feu, un de séquestration et un autre d’incendie criminel dans un endroit qu’il savait habité.

Plusieurs témoins ont raconté que le suspect et les victimes avaient des liens familiaux, une information que n’a toutefois pas voulu confirmer la Sûreté du Québec (SQ), se contentant de dire que toutes les personnes impliquées se connaissaient.

Selon la SQ, l’histoire a débuté dans une résidence située sur le chemin Méandre, à Saint-Mathieu-du-Parc. Une femme y a été assassinée et un homme y a été victime d’une tentative de meurtre.

Appelés sur les lieux pour un début d’incendie à 23 h 45 mercredi soir, les pompiers ont trouvé une personne inerte à l’intérieur de la résidence. Une deuxième personne, un homme de 80 ans, s’était réfugiée chez les voisins.

Jeudi après-midi, un voisin, Claude Blais, affirme avoir été réveillé par un coup de feu en fin de soirée, puis a entendu les pompiers, les ambulances et la police arriver. « J’ai dit : “Il y a quelque chose qui se passe certain, on n’est pas censé avoir des coups de feu ici” », a-t-il raconté.

Le suspect se serait ensuite rendu à une deuxième résidence, sur le chemin du Lac-Marchand, dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides. Deux femmes y ont été retrouvées sans vie.

Suspect arrêté

Le suspect a été arrêté plus tard dans le stationnement d’un poste d’essence du nord de Shawinigan, près d’une voiture volée. Un bidon d’essence a été trouvé près du véhicule.

Liette Montreuil, qui réside non loin de la maison du chemin du Lac-Marchand où une partie du drame a eu lieu, connaissait bien l’une des victimes, qui avait un lien familial avec le suspect, selon elle.

« On la voyait tous les étés se promener avec ses petits-enfants, je lui disais bonjour. […] Ça m’a donné un coup, c’étaient des bons amis et, aujourd’hui, ils ne sont plus là », a-t-elle lancé, un sanglot dans la voix.

Mme Montreuil avait également déjà rencontré le suspect, et elle n’en avait pas gardé une bonne impression. « C’était un gars agressif. Il parlait sec », a-t-elle confié.

« C’était un bon petit gars, mais on dirait qu’il était sur les nerfs, a quant à lui soutenu Claude Blais. C’était un petit gars nerveux. Il était gêné. Quand il avait quelque chose dans la tête, il l’avait dans la tête, il ne l’avait pas dans les pieds. »

Un autre porte-parole de la SQ, Marc Tessier, a précisé que les trois victimes étaient âgées de 56, 61 et 70 ans. Il a aussi précisé que le suspect et les victimes se connaissaient, mais n’a pas voulu donner davantage de détails.