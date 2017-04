Aucune mention des sources journalistiques lors de la formation des policiers

La commission Chamberland, sur la protection des sources journalistiques, a entamé mardi une deuxième journée en abordant les questions de formation des policiers et des enquêteurs, à qui on n’inculque pas de notions sur les sources des reporters.

C’est ce qu’a expliqué le témoin Paulin Bureau, directeur du perfectionnement policier à l’École nationale de police du Québec (ENPQ), qui a dit qu’en « aucun moment tout ce qui concerne la confidentialité des sources ou les relations avec les médias n’est abordé » dans les formations. « C’est pas dans le cursus de nos cours, c’est pas abordé. »

Ce type de formation se donne plutôt au sein même des corps policiers, comme le SPVM, ou via des firmes privées. L’ENPQ ne donne pas non plus de formation sur l’écoute électronique, a mentionné M. Bureau.



Le directeur du Service de police de Repentigny, Hélène Dion, a confirmé que les agents ne reçoivent pas de formation précise pour les enjeux d’écoutes, et que c’est par expérience que les stratégies d’enquête se construisent. Mme Dion a aussi expliqué qu’à l’intérieur de son service de police, la formation de base donnée par l’ENPQ était complétée de façon informelle par le partage de nouvelles jurisprudences. Elle a aussi précisé qu’aucune nouvelle jurisprudence ne ciblait les enjeux d’écoutes de journalistes ou d’élus.



La commission Chamberland a été mise sur pied après que le fait que des enquêteurs policiers ont eu accès aux relevés téléphoniques de journalistes a été rendu public. Cette commission devra remettre au gouvernement son rapport final et ses recommandations au plus tard le 1er mars 2018.