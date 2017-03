L’auteur présumé de l’attentat à la mosquée de Québec de retour en cour

Alexandre Bissonnette est accusé de six meurtres et cinq tentatives de meurtre.

L’auteur présumé de l’attentat à la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, est apparu en Cour pour une deuxième fois, jeudi matin à Québec, afin de confirmer qu’il change d’avocat, comme l'avait appris Le Devoir la semaine dernière.

L’homme âgé de 27 ans est désormais représenté par les avocats Charles-Olivier Gosselin et Jean-Claude Gingras, de l’aide juridique. Il n’a donc pas retenu les services de l’avocat Jean Petit.

Alexandre Bissonnette a fait un court passage dans le box des accusés, le regard fixe. Ses avocats et les procureurs de la Couronne se sont entendus pour revenir en Cour le 29 mai afin de compléter la divulgation de la preuve.

Des membres de la communauté musulmane de Québec étaient dans la salle. Le directeur de la mosquée, Mohamed Yangui, a dit souhaiter que de nouveaux chefs d’accusation pour terrorisme soient ajoutés au dossier.

Alexandre Bissonnette fait face à 11 chefs d’accusation : six de meurtres prémédités et cinq de tentatives de meurtre. Six hommes ont été tués dans l’attentat à la mosquée de Québec, le 29 janvier.

Plus de détails suivront.