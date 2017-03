Coiteux veut mettre un terme au double emploi à la direction de la SQ

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, se pose « de sérieuses questions » sur le double emploi de policiers hauts gradés, si bien qu’il n’écarte pas de modifier la Loi sur la police pour rendre cette situation illégale.

Le capitaine de la Sûreté du Québec (SQ) qui était en poste, le soir de la tempête hivernale qui a causé un embouteillage monstre sur l’autoroute 13, était chez le notaire pendant que des automobiles commençaient à s’enliser dans la neige, a révélé La Presse mardi.

Michel Lapointe, qui est aussi courtier immobilier agréé et propriétaire d’un parc immobilier locatif, signait des documents relatifs à son entreprise de gestion immobilière sur ses heures de travail, en fin d’après-midi. Il était pourtant l’officier responsable de l’intervention sur l’autoroute 13.

« On me dit que les lois actuelles, la Loi de la police, permettrait ce genre de double emploi, a réagi Martin Coiteux mercredi matin. Écoutez, si c’est le cas vraiment, des fois, il faut changer les lois. S’il faut qu’on le fasse, on va le faire. »

Selon lui, « des gradés de la police, qui ont un travail extrêmement exigeant à faire, doivent avoir toute l’attention nécessaire pour le faire ». « Donc, moi je me pose des questions, la haute direction de la SQ se pose des questions, puisqu’elle révise ses pratiques », a-t-il déclaré.



La SQ a entrepris une enquête interne sur la chaîne d’événements et reconnu avoir commis des erreurs dans les opérations. Des automobilistes sont restés coincés sur l’autoroute pendant 12 heures.

La Loi sur la police atteste que certaines professions, comme celle d’huissier ou d’agent de recouvrement, sont incompatibles avec la fonction de policier. Toute activité reliée à l’administration de la justice ou requérant un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la consommation d’alcool sur place est également considérée comme incompatible.

« Tout policier qui occupe un autre emploi ou bénéficie d’un autre revenu provenant d’une entreprise doit, sans délai, en divulguer la nature à son directeur. Il doit également l’aviser de toute situation potentiellement incompatible dans laquelle il se trouve », prévoit aussi la loi.



Avec Dave Noël