La Cour suprême dit oui au «no-fault»

La décision du plus haut tribunal du pays confirme que la loi québécoise instaure un régime «unique et complet d’indemnisation pour les préjudices qu’elle couvre».

La Cour suprême du Canada maintient le régime québécois du no-fault.

Les juges affirment même que l’immunité à l’égard de la faute s’étend aux tiers qui interviennent dans la foulée d’un accident, les médecins et les policiers par exemple.

Le tribunal rejette donc la possibilité pour une victime québécoise d’un accident automobile d’intenter des poursuites en dommages et intérêts auprès d’un de ces tiers.

Le régime public dit du no-fault, qui reconnaît les responsabilités sans égard à la faute, a été adopté au Québec il y 40 ans.

La décision du plus haut tribunal du pays confirme que la loi québécoise instaure un régime « unique et complet d’indemnisation pour les préjudices qu’elle couvre ». Elle ajoute que les événements survenus après un accident (par exemple, une intervention médicale) « seront réputés comme faisant partie de l’accident, et donc de la cause du préjudice dans son intégralité ».

Le jugement rendu public à six contre un ce vendredi matin concerne deux plaignants, Thérèse Godbout et Gilles Gargantiel, tous deux victimes d’un accident automobile dans lequel ils ont été grièvement blessés. Ces deux résidents du Québec ont été indemnisés par le régime public d’assurance automobile, mais ont quand même tenu à poursuivre des tierces parties pour des fautes alléguées et subséquentes à l’accident.

Amputations

Mme Godbout reproche à l’hôpital Sacré-Coeur de Montréal et à une partie de son personnel de l’avoir amputée inutilement. M. Gargantiel reproche à la Sûreté du Québec d’avoir fait preuve de négligence en ne recherchant pas le véhicule accidenté dans lequel il se trouvait, malgré des appels répétés. Il a subi de graves engelures et lui aussi a été amputé.

Le fond du litige porte sur la possibilité d’un recours civil contre un tiers à l’égard d’une faute commise après un accident automobile et ayant entraîné un dommage distinct.

La Loi sur l’assurance automobile du Québec établit qu’en cas de préjudice corporel « causé dans un accident », soit « tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile », les indemnités que peut recevoir la victime se limitent exclusivement à celles versées par la Société de l’assurance automobile du Québec. La loi ajoute que les dédommagements se font sans égard à la responsabilité de quiconque.

Un article ajoute que ces indemnités « tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal ». Cette loi adoptée il y a 40 ans assure tous les usagers de la route et veut éviter aux victimes de s’engager dans de longues procédures judiciaires pour obtenir réparation.

Qu’est-ce qu’une cause ?

Dans le cas de Thérèse Godbout, la Cour supérieure avait conclu que le recours était recevable à condition d’établir la distinction nette des fautes. La Cour d’appel a infirmé ce jugement au motif que la Loi sur l’assurance automobile du Québec fait échec à un recours civil contre les tiers en cause. Dans l’autre cas, la Cour supérieure puis la Cour d’appel ont également établi l’impossibilité d’un recours civil selon le régime québécois du no-fault. Les causes remontent à plus d’une décennie.

La Cour suprême base son interprétation finale sur le concept de cause évoqué par la loi québécoise.

En l’espèce, le préjudice corporel additionnel subi respectivement par les plaignants est un préjudice « causé dans un accident » au sens de la Loi, écrit le juge Richard Wagner du Québec au nom de ses collègues. « Leur préjudice procède d’une série d’événements liés de façon plausible, logique et suffisamment étroite, et dont le point de départ dans les deux cas est l’accident d’automobile. Le lien de causalité au sens de la Loi est établi, malgré l’absence de concomitance, dans le temps et dans l’espace, entre l’accident et la faute reprochée aux tiers en cause. »

La conséquence de cette lecture semble imparable : « Les victimes ont droit aux indemnités prévues, mais ils ne peuvent intenter aucun autre recours en responsabilité civile contre les tiers en cause pour obtenir une indemnisation additionnelle ou complémentaire. »

Le jugement de la Cour suprême n’est pas unanime. La juge Côté du Québec s’inscrit en dissidence.

Elle dit plutôt que la Loi de l’assurance automobile n’empêche pas les recours en dommages‑intérêts. Elle ajoute aussi que le fait que des indemnités aient été réclamées à la SAAQ et reçues par les victimes « ne saurait être interprété comme une renonciation à tout recours civil », du moins pour les préjudices qu’elle ne couvre pas. Cette opinion a été balayée par les autres juges.