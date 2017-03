Alexandre Bissonnette change d’avocat

Spécialisé en droit criminel et pénal, Jean Petit est un avocat expérimenté qui a l’habitude des causes difficiles.

L’avocat Jean Petit, qui représentait l’auteur présumé de la fusillade au Centre culturel islamique de Québec, se retire du dossier, a appris Le Devoir. Alexandre Bissonnette doit maintenant être défendu par un avocat de l’aide juridique.

Joint au téléphone jeudi, Me Petit n’a pas voulu dire pourquoi il se retirait. « Je ne commente jamais les fins de relation des clients », a-t-il dit. Il signale par ailleurs que cela « ne changera rien au dossier ».

Alexandre Bissonnette, 27 ans, est accusé de six meurtres et cinq tentatives de meurtre perpétrés le 29 janvier dernier à la grande mosquée, dans le secteur de Sainte-Foy, à Québec.

Me Petit avait été mandaté par le père de l’accusé pour prendre en charge le dossier. Il soutient que c’est un avocat de l’aide juridique qui prendra le relais. Le changement doit par ailleurs être autorisé officiellement par un juge lors de la prochaine audience dans cette cause, le 30 mars.

Spécialisé en droit criminel et pénal, Jean Petit est un avocat expérimenté qui a l'habitude des causes difficiles. Il a notamment défendu plusieurs accusés dans des causes de pédophilie dans le passé.

La dernière comparution dans le dossier remonte au 21 février. Me Petit avait alors reçu la preuve amassée contre son client et laissé entendre qu’il pourrait réclamer sa remise en liberté le 30 mars.

Il avait en outre sollicité une ordonnance de non-publication sur toute information qui serait divulguée lors de l’enquête sous cautionnement.

L’équipe de procureurs aux poursuites criminelles et pénales dans le dossier est constituée de Me Thomas Jacques et Me Michel Fortin.

Alexandre Bissonnette est accusée d'avoir fait feu, le 29 janvier, un peu avant 20 h, sur les gens qui priaient au Centre culturel islamique. Il s’est lui-même dénoncé à la police environ une heure plus tard et a été arrêté près du pont de l’île d’Orléans, à une vingtaine de kilomètres de Québec.

Il n’a fallu que très peu de temps pour créer le carnage dans la mosquée de Québec. L’accusé a agi seul et a utilisé une arme automatique ou semi-automatique que les policiers auraient saisie en même temps que des armes de poing dans sa voiture.

Selon des témoins de la fusillade, il avait eu le temps de recharger trois fois son arme.