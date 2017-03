La Femen Neda Topaloski acquittée

Le premier procès d’une Femen au Canada vient de se terminer en faveur de l’accusée, militante active du groupe. La juge Guylaine Lavigne de la Cour municipale de Montréal acquitte Neda Topaloski de ses trois chefs d’accusation, un pour tapage et deux pour vandalisme.

« C’est une grande victoire aujourd’hui et nous écrivons un peu l’histoire. C’était un test pour la démocratie et la liberté d’expression au Canada. Le test est passé haut la main », commente Mme Topaloski, interviewée au téléphone alors qu’elle s’apprêtait à célébrer sa victoire ce midi dans un restaurant de Montréal. « C’est une excellente nouvelle pour tous les activistes et particulièrement pour nous, notre groupe féministe. »

Son avocate, Véronique Robert, encense aussi le jugement. « Je suis très satisfaite, dit-elle. C’est une très belle décision, très étoffée qui considère les arguments des deux parties de manière très rigoureuse. Cette décision est importante pour le droit de manifester et pour les revendications féministes. La juge reconnaît que l’intention de ma cliente n’était pas de faire du tapage, de déranger une fête, mais bien de faire passer un message politique et féministe contre l’exploitation des femmes. »

La cause remonte au 4 juin 2015 au moment de la présentation du Grand Prix du Canada à Montréal. Neda Topaloski et une collègue Femen — Rocio Valencia, toujours en attente de son procès — étaient intervenues sur un étal rue Crescent pour dénoncer l’exploitation sexuelle des femmes pendant le week-end de la course.

Les deux militantes criaient leur slogan (« Montréal n’est pas un bordel ! ») quand elles sont été arrêtées avec force par des agents de sécurité. Un miroir d’un des bolides en démonstration a alors brisé, d’où les accusations de vandalisme.

« La juge n’a pas oublié de souligner que si la rue est un espace de festivités pour le Grand Prix, c’est aussi un espace où les gens ont le droit de s’exprimer librement et politiquement, explique Mme Topaloski. Elle dit qu’une manifestation ne constitue pas du tapage. Elle dit aussi que la liberté d’expression représente un enjeu fondamental pour la démocratie et que l’expression politique de certaines idées n’est pas pour autant un crime. »

La juge dit que les preuves sont insuffisantes pour départager les responsabilités par rapport au bris matériel. Elle évoque un « doute raisonnable ».

Me Robert avait demandé l’arrêt des procédures sous prétexte d’une arrestation illégale par les agents de sécurité. Cette proposition n’a pas été retenue et l’avocate s’y attendait un peu, de son propre aveu.

La Femen arrêtée manu militari annonce que son groupe va reprendre le combat pendant la course automobile où ailleurs. « On reste un groupe activiste qui va manifester à toutes les occasions. Si le Grand Prix a le droit de promouvoir l’objectivation des femmes pendant un tournoi sportif, pourquoi nous, citoyennes de Montréal, féministes, n’aurions-nous pas le droit durant le même tournoi sportif de promouvoir les droits des femmes ? Nous n’avons aucune raison de nous arrêter maintenant, au contraire. »

Un jugement rendu à Paris en février va dans le sens contraire. La journaliste et ex-Femen Eloïse Bouton a été condamnée en appel pour « exhibition sexuelle ». Elle avait simulé l’avortement de Jésus sur l’autel de l’église de la Madeleine à Paris le 20 décembre 2013. Elle avait aussi uriné sur l’autel.

Le jugement la condamne à 2000 euros d’amende, un mois de prison avec sursis. Le tribunal fait d’elle la première femme condamnée en France pour exhibition sexuelle depuis des années.

Le curé de la Madeleine a salué la reconnaissance du lieu sacré. L’avocate de la Femen a dénoncé le retour du « délit de blasphème ».

« Dans tous les pays où nous agissons, nous avons été obligées de nous battre pour faire reconnaître notre droit de manifester, dit Mme Topaloski, sans référer précisément au cas français. Le propre de la démocratie c’est de reconnaître la liberté d’expression. »

Au moment d’écrire ces lignes, la transcription du jugement n’était pas encore disponible.