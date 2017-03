Les avocats de Bill Cosby veulent s’assurer de l’impartialité des jurés

Photo: Matt Rourke Associated Press

Philadelphie — Les avocats de Bill Cosby veulent pouvoir filtrer les jurés potentiels afin d’éliminer ceux qui ont déjà une opinion sur l’accusation d’agression sexuelle portée contre lui avant le début de la sélection du jury en cour. Une motion déposée par la défense, lundi, affirme que la couverture médiatique « enflammée » de ce dossier à travers le monde a sans doute permis à certains jurés potentiels de se faire une opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’acteur. Les avocats soulignent que des questionnaires d’avant-procès ont déjà été utilisés dans des causes impliquant des célébrités. Bill Cosby, 79 ans, est accusé d’avoir drogué et agressé une jeune femme à son domicile, en 2004. L’acteur affirme que les relations sexuelles étaient consensuelles. Son procès doit s’amorcer le 5 juin près de Philadelphie. Les jurés seront choisis dans la région de Pittsburgh et seront isolés à un peu plus de 480 kilomètres de là. Les avocats de Bill Cosby souhaitent envoyer des questionnaires d’avant-procès à un nombre allant de 1500 à 2000 jurés potentiels.