Le procès du Faubourg Contrecoeur démarre

Le juge Yvan Poulin ayant traité toutes les requêtes de la défense, le procès du Faubourg Contrecoeur a débuté lundi matin, plus d’un an après son ouverture.

La Couronne a commencé par son allocution d’ouverture. Me Pascal Lescarbeau a indiqué qu’une soixantaine de témoins, dont 13 policiers et techniciens et 3 témoins experts, seraient entendus au cours de ce procès.

Rappelons que les six accusés dans cette affaire — parmi lesquels Frank Zampino, ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal — sont soupçonnés d’avoir eu recours à des stratagèmes frauduleux afin de favoriser l’entreprise Construction F. Catania pour la réalisation d’un projet immobilier de 1800 logements sur un terrain situé dans l’est de Montréal.

Bernard Trépanier subira un procès distinct compte tenu de ses problèmes de santé.

Me Lescarbeau a indiqué que 13 thèmes seront abordés lors de la présentation de la preuve, dont le financement d’Union Montréal, la création de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), l’échange d’informations privilégiées entre les participants au projet immobilier, la décontamination du terrain et les voyages, dont l’un qu’aurait fait Frank Zampino aux frais de Catania.

Divulgation de preuve

Plus tôt en matinée, le juge Poulin avait rendu sa décision relativement aux requêtes en divulgation de la défense en lien avec l’écoute électronique de conversations entre Frank Zampino et ses avocats.

Frank Zampino demandait la divulgation d’éléments supplémentaires.

« Il est clair que le droit à la divulgation comporte des limites. La divulgation n’est pas une fin en soi. Un avocat ne peut se fonder sur ce droit pour se lancer dans la proverbiale partie de pêche ou recherche à l’aveuglette de renseignements », a statué le juge Poulin. Au passage, le juge a souligné que « le pouvoir d’arrêter les procédures constitue la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder ».

Le juge a donc rejeté la plupart des requêtes en divulgation présentées par l’avocate de M. Zampino. Le juge Poulin a toutefois accepté que certains éléments manquants jugés pertinents soient communiqués à la défense, notamment l’identité de deux utilisateurs du système d’écoute électronique et les extraits du manuel de l’analyste de la salle d’écoute sur les communications entre les avocats et leurs clients. La Couronne aura sept jours pour transmettre les documents à la défense.

D’autres détails suivront.