La vie à Guantanamo

Dans un vieux hangar sombre, un homme est plaqué au sol sur le dos, la tête couverte d’un tissu, tandis qu’on lui verse un seau d’eau sur le visage pour bloquer ses voies respiratoires et créer un simulacre de noyade. Pendant qu’il suffoque et qu’il se débat, son interrogateur-bourreau lui hurle : « Quand as-tu vu Ben Laden pour la dernière fois ? » Cette scène de torture ouvre le controversé Zero Dark Thirty, film inspiré de la traque — jusqu’à l’assaut final — du numéro 1 d’al-Qaïda.

Cette horreur n’est pas qu’une fiction. Elle est aussi la vraie vie d’Ammar al-Baluchi, détenu par les autorités américaines depuis 2003 et prisonnier à Guantanamo depuis septembre 2006. Le Koweïtien ayant grandi en Iran est l’un des « cinq du 11 septembre », ces hommes condamnés à la peine de mort devant la commission militaire pour avoir collaboré à ces tragiques attentats qui ont fait plus de 3000 morts. Le film fait plus que s’inspirer des faits ; il est basé sur la vie de M. al-Baluchi. Même le personnage porte son nom.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

« On savait que la CIA avait donné de l’information à Kathryn Bigelow [la réalisatrice du film] sur notre client. Mais on s’est rendu compte qu’elle en savait beaucoup plus que nous sur lui », raconte Alka Pradhan, membre de l’équipe d’avocats qui défendent Ammar al-Baluchi. « Pourtant, c’est de l’information top secrète [classified] », dit-elle. En plus d’être accusés de faire l’apologie de la torture, Kathryn Bigelow et le scénariste ont été pris à partie pour qu’ils révèlent leurs sources. Des avocats spécialistes en liberté d’expression, préservée par le premier amendement de la Constitution, s’en sont mêlés. « On ne nous donne pas toute l’information pour ne pas qu’on l’utilise pour défendre notre client », déplore Me Pradhan.

Vie de torturé

En tournée dans quelques villes canadiennes, l’équipe de défense de « triple A » — Ammar al-Baluchi portait aussi le nom de Ali Abdoul Aziz-Ali — s’est arrêtée jeudi dernier dans les bureaux d’Amnistie internationale à Montréal. Alka Pradhan et son collègue Raashid Williams sont inquiets. Ils savent que leur client, qui est accusé d’avoir versé des fonds à des personnes impliquées subséquemment dans le détournement des avions qui se sont écrasés sur le World Trade Center, a été torturé lorsqu’il était caché par la CIA dans des centres de détention secrets appelés « black sites » ; qu’on lui a fait jouer à tue-tête de la musique assourdissante pour l’empêcher de dormir, qu’on l’a obligé à se tenir debout pendant 86 heures, qu’on lui a fracassé le crâne sur les murs. Aujourd’hui, en plus d’un traumatisme profond, il en garde de sérieuses séquelles : il ne peut dormir plus de 2-3 heures en ligne et souffre d’horribles maux de tête.

Mais surtout, il ne reçoit pas les soins de santé dont il a besoin, déplorent ses avocats. « Ça n’a jamais vraiment été diagnostiqué ni traité pendant plus de dix ans. On craint pour son état de santé », explique Me Williams qui remarque que les fonctions de son client se détériorent. « À court terme, on veut une pleine reconnaissance de la torture subie par Ammar et on veut qu’il soit traité comme une victime de torture. » Et de grâce, implore-t-il, qu’on lui fasse passer une imagerie par résonance magnétique. « Ça fait des années qu’on le demande. »

Encore 41

C’est que les 41 prisonniers qui sont toujours enfermés à Guantanamo ne sont pas considérés comme des prisonniers de guerre au sens de la convention de Genève. Parmi eux, 31 prisonniers font partie de ce qu’on appelle l’« habeas [corpus] » : ils sont détenus bien qu’ils n’aient jamais été accusés de quoi que ce soit. « Ils ont été arrêtés à cause d’erreurs de traduction de l’interprète ou parce qu’on leur a demandé s’il connaissait al-Qaïda et qu’ils ont dit oui, que c’était un village tout près du leur au Yémen », soutient Alka Pradhan. De ce nombre, au moins 24 auraient reçu l’aval des autorités pour être relâchés, mais attendent que des pays signent des accords pour les accueillir.

Dans l’autre partie de la base militaire située à Cuba, dix prisonniers accusés sont en attente d’un procès devant la commission militaire. Ammar al-Baluchi est du lot. À l’heure actuelle, l’État reconnaît aux prisonniers qui seront jugés devant ces tribunaux le droit d’être traité humainement, comme le garantit la Convention de Genève. Mais un homme qui a combattu sans uniforme et qui a, en quelque sorte, mené des luttes hors des lois, n’a pas droit à la protection et au privilège de cette même convention.

L’équipe de défense d’Ammar tente de prouver le caractère illégal de cette posture gouvernementale. Elle essaie aussi de faire valoir que les crimes pour lesquels il est accusé — complot, terrorisme et détournement — n’ont jamais été des crimes de guerre. Et qu’une loi promulguée à postériori ne pourrait rien y changer. « L’État tient pour acquis que ces prisonniers sont des terroristes et le problème, c’est qu’on les considère comme coupables d’emblée », déplore Me Pradhan.

La vie à Guantanamo

Depuis ses presque 11 ans à Guantanamo, la vie d’Ammar se résume à 22 heures en confinement dans une cellule, sans le droit de parler à ses codétenus, et à des moments de « récréation », où il peut sortir dans une cour asphaltée grillagée. Il a un accès limité aux médias et quelques films et livres seulement sont autorisés (il paraît que Harry Potter et Game of Thrones ont la cote). « Il est laissé à lui-même », résume Alka Pradhan. « Mais il se bat. En écrivant des lettres. » Même si ça peut lui prendre deux heures pour écrire un paragraphe, ajoute Me Williams.

La communication avec sa famille n’est ni très fréquente ni très directe. Tout, même les conversations Skype, est filtré en raison du caractère hautement confidentiel de son dossier.

Son équipe d’avocats, qui dit avoir été mise sur écoute sans autorisation — via des détecteurs de fumée qui n’en sont pas —, est un peu devenue sa deuxième famille. « Chacun a sa propre relation avec Ammar », explique Me Williams. « Il s’inquiète pour moi et, quand je voyage, il me demande toujours de l’aviser lorsque j’arrive à destination. C’est quelqu’un de très plaisant, qui aime blaguer. S’il me voyait aujourd’hui, c’est sûr qu’il me taquinerait sur ma cravate rose. »

« Je vais certainement lui en parler », interrompt Alka en rigolant. Elle est convaincue que son client a sa place au soleil, à l’extérieur des murs de la prison. « Il est parfois impatient mais n’élève jamais le ton. Il est, et de loin, le plus éduqué, gentil, éloquent et attentionné », insiste-t-elle. « Il est assez unique. »

Alors que plusieurs ont abandonné la lutte, Ammar al-Baluchi tient bon. « C’est un combattant. Il refuse de succomber à ce qu’il a traversé. » Les autorités visent 2018 pour le juger, mais selon l’équipe de « triple A », il faudra attendre des années encore. Années pendant lesquelles ils promettent de se consacrer à leur objectif : donner accès à leur client à un procès équitable.