Je me souviens très bien de ce drame. J’habitais alors la ville de Québec près de la base militaire de Valcartier et un drame qui aurait pu et dû être évité avait tué, mutilé et affecté pour la vie de jeunes adolescents qui étaient membres des cadets des forces militaires du Canada. Pensez-y bien : des enfants de 15 ans qui meurent en jouant à la guerre parce qu’une grenade leur a explosé au visage.

Il aura fallu 43 ans pour que la justice réagisse et se prononce sur cette épouvantable erreur des Forces armées canadiennes. Si ces jeunes gens avaient vécu, ils auraient aujourd’hui près de 60 ans, auraient été parents et grands-parents. lls auraient aimé et été aimés.

Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi un drame si important, qui n’aura pris que quelques secondes pour tuer et déchirer des adolescents, a pris 43 ans avant de recevoir des excuses et certaines compensations de la part des Forces armées canadiennes ? Une ou deux secondes qui tuent et 43 ans pour reconnaître qu’on a commis une stupide et meurtrière erreur.

Comment voulez-vous que plusieurs citoyens n’aient pas une aussi peu reluisante conception de la justice ? Des excuses et autres mièvreries ne suffiront pas à faire oublier que des adolescents sont morts en simulant la guerre. Un soldat a laissé traîner une grenade, une vraie, parmi d’autres inoffensives. Erreur humaine, mais erreur mortelle. 43 ans avant de statuer que l’armée du Canada a fait une erreur macabre. 43 ans, c’est trop, beaucoup trop. Elle est où, la justice dans ce drame ?