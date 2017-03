Ismaïl Habib affirme avoir joué un «personnage»

Dans une vidéo, enregistrée à son insu par des agents d’infiltration dans le cadre d’une opération de type « Monsieur Big », Ismaël Habib fait une véritable profession de foi, affirmant haut et fort vouloir rejoindre le groupe État islamique en Syrie, avoir des contacts et être prêt à mourir pour la cause. Mais tout cela n’était qu’un « personnage » qu’il jouait pour convaincre le chef de la fausse organisation clandestine de lui donner le boulot qui l’amènerait à quitter le pays et aller « sauver » sa femme et ses enfants.

De retour en cours au Palais de justice, vendredi à Montréal, Israël Habib, accusé d’avoir voulu quitter le pays pour rejoindre le groupe État islamique, a poursuivi son témoignage entamé mercredi dernier devant le juge Serge Delisle.

Il a répété à maintes reprises que sa seule préoccupation à cette époque était de quitter le pays pour aller rejoindre sa femme et ses enfants, qui étaient soit en Turquie, soit en Syrie, sous l’emprise de son beau-frère, et qu’il craignait pour leur vie.

« J’avais une urgence à quitter, ma femme me faisait de la pression, elle avait peur. Je comprends à ce moment que ma famille est en danger, je n’ai pas de solution. Elle me supplie de l’aider, ça m’affecte, c’est tout ce que j’ai dans ma vie, ma femme et mes enfants. »

Scénario de la GRC

Comme on lui avait retiré son passeport, ce dernier s’est tourné vers une fausse organisation criminelle, recommandée par un ami de longue date qui s’est révélé un indicateur de la GRC, pour obtenir un faux passeport.

Tout un scénario est élaboré par la GRC pour l’amener à croire que l’organisation est capable de lui faire quitter le pays clandestinement. On lui montre de faux passeports canadiens et on lui demande d’accompagner un client fictif à la gare. On lui indique qu’il est le prochain à partir, mais que l’organisation a besoin de lui pour l’aider à amener un autre client de Montréal à Dabik, un village syrien. Il a tout de suite fait une association avec le groupe État islamique.

« Je comprends que si je prends cette job-là, [l’agent d’infiltration] va me poser un paquet de questions en détail, et là, il faut que je lui montre que je peux faire la job », raconte l’accusé.

« J’utilise tout ce que j’ai, tout ce que je peux, toutes les connaissances que j’ai, toutes les nouvelles que j’ai lues, mon expérience [en Syrie] en 2013 pour lui montrer que je suis le gars qu’il faut […] et j’utilise tout ce que je peux pour lui présenter comme étant des contacts. » Il jure que « tous ces contacts-là, il n’y a rien de vrai, du moins ».

Créer un personnage

Très volubile et parlant avec émotion, il répète que son objectif, c’était d’aller rejoindre sa famille et de s’installer par la suite en Algérie. Mais il affirme que lorsqu’il a parlé de cet objectif au chef de la fausse organisation criminelle qui s’apprêtait à lui faire quitter le pays clandestinement, celui-ci n’était « pas très impressionné. »

« C’est par la suite que je rentre dans le personnage, que je lui montre que s’il y a quelqu’un qui peut amener un gars à Dabik, c’est moi, raconte l’accusé. Je m’accroche de toutes mes forces au personnage que j’ai inventé, le personnage qui répond à ses besoins, le personnage qui évolue à la demande de [l’agent d’infiltration]. »

Profession de foi

Questionné par son avocat sur ce qui ressemble à une « profession de foi » envers le djihad, l’accusé se défend de croire à tout cela.

« De toute évidence, je sais que c’est la manière de voir les choses de l’État islamique. J’ai connaissance de ce qu’ils disent, mais je ne partage pas cette idée-là, je ne suis pas d’accord. Les 72 vierges… Le jour que je meurs, Dieu me donnera ce qu’il veut si je suis une bonne personne. La raison pour laquelle j’ai dit ça, c’est pour me rendre intéressant, pour lui montrer que je sais de quoi je parle, que je suis le gars qu’il faut. »

Contre-interrogatoire

L’accusé a terminé son témoignage peu avant midi vendredi. Contre toute attente, le contre-interrogatoire a été très court. L’avocate de la Couronne, Lyne Décarie, a posé quelques questions très précises au témoin, notamment sur des dates. Elle a établi que l’accusé avait tenté de prendre plusieurs épouses alors que celui-ci disait se morfondre et s’inquiéter pour sa femme et ses enfants qui étaient outre-mer.

Elle lui a également fait admettre qu’il vivait de ses prêts et bourses — d’une valeur totalisation 70 000$ — pour des programmes d’études qu’il n’a jamais terminés et des allocations familiales auxquelles il n’avait pas droit puisque ses enfants n’habitaient plus avec lui à cette époque. Enfin, elle a établi qu’Israël Habib avait loué un appartement et envoyé de l’argent à un contact en Syrie sous un faux nom.

Les deux parties reviendront devant le juge Delisle le 9 mai prochain pour leur plaidoirie finale.