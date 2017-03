La justice ne se résume pas à des délais raisonnables

Est-ce que les tribunaux judiciaires rendent vraiment la justice quand ils décident qu’un procès doit toujours être terminé lorsque l’accusé n’a pas été jugé et sanctionné dans un délai raisonnable ? Récemment, les tribunaux ont mis fin à deux procès pour meurtre en raison de ce motif, soit en Ontario et en Alberta. Ces décisions auraient été portées en appel.

Les deux victimes, qui ont été tuées, ne sont évidemment pas en mesure de se plaindre que leur droit à la vie a été violé. Pourtant, si elles pouvaient s’exprimer, elles diraient probablement qu’elles aussi avaient un droit fondamental en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Elles diraient que leur droit était bien plus important que le droit même de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable.

Le sujet du cadre d’analyse de la notion de délai raisonnable a été réglé par l’arrêt Jordan de la Cour suprême, bien que les juges fussent divisés, à cinq contre quatre. Mais le sujet de la nécessité ou non de tenir compte de la gravité du crime n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie, bien que les juges minoritaires aient mentionné brièvement qu’il fallait en tenir compte.

Comme les autres règles relatives à des droits et libertés fondamentaux, la règle prévoyant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est une règle-principe qui entre en concurrence avec les autres règles-principes. Ce n’est pas une règle absolue. En matière de crimes graves, toutes les valeurs juridiques qui visent à sanctionner la commission des crimes et à garantir la sécurité publique l’emportent normalement sur la valeur juridique d’intérêt individuel selon laquelle l’accusé doit être jugé dans un délai raisonnable.

Pour rendre justice, le tribunal devrait déterminer quelles sont les valeurs juridiques les plus importantes. Ce sont, pour une cause de meurtre, le droit à la vie et la sécurité publique. Ensuite, il devrait les concilier avec le droit de l’accusé. Si l’accusé est déclaré coupable et qu’il y a eu un délai déraisonnable, le tribunal devrait réduire la peine qu’il avait envisagée, afin d’en tenir compte. S’il est déclaré non coupable, les règles du droit de la responsabilité civile lui permettent d’obtenir justice.

En Belgique, la cour équivalente à notre Cour suprême a rendu une décision défavorable à l’accusé dans une affaire de meurtre où il s’était écoulé six ans entre les faits reprochés et le verdict. Cette cour a reconnu le caractère relatif du droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Cette décision a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme en 1992 (Boddaert c. Belgique).