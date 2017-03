Menaces à Concordia: Hisham Saadi en liberté sous conditions

Hisham Saadi, le Montréalais qui a forcé l’évacuation de l’Université Concordia avec une fausse alerte à la bombe, vient d’être remis en liberté après avoir passé une semaine en prison.

Après avoir entendu les deux parties plus tôt cette semaine, la juge Nathalie Fafard a rendu sa décision vendredi au palais de justice de Montréal. Elle ordonne ainsi la remise en liberté provisoire de l’accusé sous plusieurs conditions. Dans le box des accusés, l’homme de 47 ans est resté impassible, répondant simplement qu’il avait bien compris les conditions de sa remise en liberté.

Le tribunal ordonne également « une évaluation quant à la responsabilité criminelle de l’accusé ». Rappelons que Hisham Saadi a rencontré vendredi dernier un criminologue de l’urgence psychosociale.

Il devra rester à son domicile entre 22 h et 7 h du matin, déposer son passeport et préserver la paix. La juge Fafard lui interdit également de « communiquer de quelque façon que ce soit avec toute université » et de « se trouver dans un rayon de 100 mètres de toute université ».

Enfin, il lui sera interdit d’utiliser Internet, sauf sous supervision de ses proches, qui se sont portés garants de sa bonne conduite.

Un de ses proches, qui était présent lors du verdict pour sa remise en liberté, s’est dit « satisfait » de voir Hisham Saadi libéré. « Nous sommes plusieurs proches des membres de la famille, nous sommes prêts à donner tout le soutien à monsieur Saadi », a commenté l’homme, qui a demandé l’anonymat. Ce dernier affirme ne pas avoir encore vu l’accusé depuis qu’il a été incarcéré.

« Moralement, c’était très difficile pour lui de voir tous ces gens qui le montrent du doigt », a-t-il répondu aux journalistes.

Hisham Saadi est accusé d’avoir fait craindre un attentat terroriste, d’avoir proféré des menaces de mort et de méfaits. Tout ce qui a été entendu au cours de l’enquête préliminaire est frappé d’une ordonnance de non-publication pour ne pas porter préjudice à l’enquête.

Hisham Saadi reviendra en cour le 20 avril.