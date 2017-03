Marijuana: Marc et Jodie Emery arrêtés à Toronto

Toronto — Marc et Jodie Emery ont été arrêtés à Toronto et font face à plusieurs chefs d’accusation à la suite d’une série de onze perquisitions menées jeudi dans des boutiques de marijuana et des résidences liées aux célèbres militants pour la légalisation de la marijuana au Canada. Le couple est propriétaire de l’enseigne « Cannabis Culture ». Marc Emery avait été arrêté en décembre dernier à Montréal lors de l’ouverture d’une telle boutique sur le Plateau-Mont-Royal ; il a ensuite été formellement accusé de trafic de drogue.