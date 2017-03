Louise Arbour nommée représentante du secrétaire général des Nations unies

Photo: Darren Calabrese Archives La Presse canadienne

L’ex-juge de la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, a été nommée représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la migration internationale. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en a fait l’annonce jeudi. La juriste travaillera à l’élaboration de la toute première entente entre les membres de l’organisation pour assurer une migration « sécuritaire, ordonnée et régulière », a indiqué l’ONU par voie de communiqué. Mme Abour aura pour mission de coordonner les efforts de l’ONU portant sur la migration et de mettre en place les engagements pris dans le cadre de la déclaration de New York, en septembre dernier. Celle-ci appelle les États à protéger les migrants durant leur déplacement et à encourager la coopération entre les nations pour un meilleur contrôle des frontières. Louise Arbour a déjà une longue expérience au sein des organisations des Nations unies. Elle a notamment été procureure générale du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi que haute-commissaire aux droits de l’homme.