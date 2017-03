Le juge albertain Robin Camp démissionne pour éviter d'être destitué. Lors d’un procès pour agression sexuelle qu’il présidait en 2014, ce dernier avait demandé à une jeune femme « pourquoi » elle n’avait pas « collé les genoux ».

En début d'après-midi, le Conseil canadien de la magistrature (CCM) avait dévoilé un rapport catégorique recommendant son renvoi. La ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, avait ensuite confirmé son intention d'aller de l'avant dans le dossier.

Le rapport du CCM est on ne peut plus catégorique. « Le comportement du juge, lorsque observé dans sa totalité et à la lumière de toutes ses conséquences, a été profondément destructeur envers les concepts d’impartialité, d’intégrité et d’indépendance de la justice. Ces actions ont suffisamment miné la confiance du public et rendent le juge incapable de remplir ses fonctions. »

« Le Conseil recommande que le juge Camp soit destitué », conclut le document.

Selon les transcriptions des débats judiciaires, le magistrat avait notamment appelé la jeune femme « l’accusée » durant toutes les procédures, en plus de lui prodiguer d’autres conseils sur la façon d’éviter une nouvelle agression.

La Cour d’appel de l’Alberta a plus tard infirmé le verdict qu’il avait rendu et ordonné un nouveau procès pour l’homme qu’il avait acquitté dans cette affaire. Ce dernier a finalement été acquitté de nouveau à la fin du mois de janvier dernier.

Plus de détails à venir.