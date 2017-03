Ismaël Habib n’aurait voulu qu’aller rejoindre sa famille

Ismaël Habib, accusé d’avoir voulu quitter le Canada pour rejoindre le groupe État islamique en Syrie, affirme que sa seule intention était d’aller rejoindre sa femme et ses enfants, qui étaient sous l’emprise de son beau-frère.

Très émotif, parlant rapidement et avec maints détails, l’homme de 29 ans a raconté mercredi son enfance à Saint-Henri, partagée entre la culture de sa mère québécoise et celle de son père afghan. Il s’est converti à l’islam vers l’âge de 18 ans après « un incident où [il] a failli mourir » en raison de sa consommation de drogue.

À la mosquée, Ismaël Habib s’est fait un ami, très pratiquant, qui se comportait avec lui comme un imam, le conseillant sur tous les aspects de sa vie. C’est lui qui lui a conseillé de s’inscrire à l’université et qui l’a aidé à se trouver une femme.

« Tout va bien dans ma vie à ce moment-là, a raconté l’accusé au tribunal. J’ai une nouvelle femme, je suis en amour avec elle, j’ai une nouvelle fille, j’ai un ami à qui je croyais pouvoir faire confiance à cette époque-là […] Là, je n’en ai pas l’air, mais, à cette époque-là, j’étais vraiment heureux. »

Point de bascule

Tout a basculé en novembre 2012 lorsque son beau-frère s’est présenté chez lui. « Il vient me voir. Il est blanc, il est stressé, j’ai l’impression qu’il a vu un fantôme. Il me dit : le gros, on est dans la merde ! On est “sous enquête”, ils pensent qu’on est des terroristes, ils veulent nous arrêter. On est dans la merde. » Il affirme ne pas savoir pourquoi il faisait l’objet d’une enquête à ce moment-là.

« À partir de ce moment-là, ç’a fouârré, ma vie, raconte le jeune homme au bord des larmes. Ç’a brisé mes rêves, ç’a entraîné un paquet d’événements, l’un après l’autre, des problèmes inimaginables. »

Syrie

Il raconte comment son ami lui a parlé des « abus de la GRC » et lui a « mis de la pression » pour le convaincre qu’il devait quitter le Canada pour éviter d’être faussement accusé. « J’étais perturbé. J’ai commencé à parler avec ma femme qu’on devrait peut-être aller vivre ailleurs. »

Là, je n'en ai pas l'air, mais, à cette époque-là, j'étais vraiment heureux Ismaël Habib, accusé d'avoir voulu quitter le Canada pour rejoindre le groupe État islamique en Syrie

Après quelques tentatives infructueuses, il a réussi à quitter le pays en 2013 pour se rendre en Algérie, en Turquie, puis en Syrie, où il a séjourné quelques mois avant d’être expulsé vers le Canada.

De retour à Montréal, il s’est fait une nouvelle conjointe, mais il restait en contact avec sa première femme, qui était en Turquie et qui lui demandait de l’aide. Il affirme que son beau-frère lui faisait alors des menaces. Il espérait aller chercher sa femme et ses enfants et s’installer avec eux et sa nouvelle conjointe au Maroc ou en Algérie.

Monsieur Big

En après-midi, Ismaël Habib est revenu sur l’opération « Monsieur Big », qui a mené à son arrestation par la GRC en février 2016.

C’est l’ami de longue date, qu’il considérait comme son imam, qui lui a présenté un premier agent d’infiltration. Celui-ci se faisait passer pour un membre d’un groupe criminel capable de lui fournir un faux passeport et de l’aider à quitter le pays.

À maintes reprises, l’accusé a insisté sur le fait que l’ami, qui s’est révélé être payé par la GRC, lui avait dit exactement quoi dire avant sa rencontre avec l’agent d’infiltration.

« Je voulais vraiment que ça fonctionne parce que c’était la solution pour revoir ma femme et mes enfants […] Il m’a dit : il y a une grosse job qui s’en vient, montre-lui que tu n’es pas n’importe qui, que tu es allé en Syrie. »

Ismaël Habib confirme avoir discuté de la Syrie avec l’agent d’infiltration, mais affirme que c’était au passé, et non une intention.

« Je lui ai dit que j’étais allé en Syrie en 2013, j’ai jamais dit que je voulais aller en Syrie. Je n’ai jamais dit que j’avais fait partie [du groupe] État islamique ou que je voulais aller faire le djihad. »

Son témoignage reprendra vendredi matin au Palais de justice de Montréal.