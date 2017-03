SPVM: les avocats de deux policiers accusés demandent un transfert de l’enquête à la SQ

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) laisse au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) le soin de décider si une enquête controversée sur deux de ses agents, et qui a été menée par sa Division des affaires internes, mérite d’être transférée à la Sûreté du Québec (SQ).

Mardi, les avocats des policiers Fayçal Djelidi et David Chartrand ont envoyé une lettre dans laquelle ils demandent au SPVM de transférer l’enquête concernant leurs clients à la nouvelle équipe mixte d’enquête formée par Québec.

« On a dit aux avocats de communiquer avec le DPCP pour lui demander s’il veut permettre à la SQ de refaire l’enquête », a confirmé mercredi le SPVM.

Les agents Djelidi et Chartrand font face à des accusations de parjure et de tentative d’entrave à la justice, accusations auxquelles s’ajoutent celles de sollicitation, d’obtention de services sexuels moyennant rétributions et d’abus de confiance dans le cas de Fayçal Djelidi.

Leur enquête préliminaire est prévue pour le mois de juin.

Projet Escouade

L’enquête de la Division interne sur les policiers Djelidi et Chartrand se nommait Projet Escouade. Elle a démarré sur la base de soupçons voulant que Fayçal Djelidi plaçait de l’héroïne dans les poches de pantalons de ses suspects. Cette suspicion n’a jamais été confirmée.

En cours d’enquête, les affaires internes du SPVM ont découvert que le policier fréquentait des salons de massage érotique. En voulant le piéger, les policiers ont aussi trouvé que l’agent Djelidi et son collègue Chartrand auraient inventé des informations afin de les inclure dans un document destiné à obtenir un mandat de perquisition.

Selon La Presse, le SPVM aurait aussi souhaité surveiller Fayçal Djelidi parce que le service de police avait découvert qu’il était en contact avec le chroniqueur Patrick Lagacé. C’est dans ce contexte que le SPVM a effectué une requête pour placer le téléphone du journaliste sous surveillance.

Cause reportée?

À présent, les avocats des deux policiers exigent que leurs dossiers soient transférés à l’équipe mixte d’enquête, comme l’ont été dès la semaine dernière le reste des enquêtes internes et spéciales du SPVM, qu’elles soient en cours ou à venir. Cela impliquerait donc vraisemblablement que l’enquête des affaires internes du SPVM soit refaite, et que la cause pendante devant les tribunaux soit reportée.

«… nous estimons au contraire encore plus opportun, voire même [sic] impérieux, que son dossier soit retiré de la responsabilité de la Division des affaires internes, et ce précisément au motif que notre client est présentement accusé, que ce statut comporte déjà pour lui un préjudice personnel et professionnel grave et concret, préjudice inutilement subi s’il s’avérait que des irrégularités d’importance aient entaché l’enquête dont il a été l’objet », lit-on par exemple dans la lettre concernant David Chartrand. Une lettre semblable a été envoyée par l’avocat représentant Fayçal Djelidi.

Les demandes des avocats ont été envoyées par courriel au chef du SPVM, Philippe Pichet, au ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et à la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes, Madeleine Giauque.

Elles font état du fait que les sphères policières et politiques auraient été averties en 2014 des inquiétudes de policiers du SPVM, qui estiment avoir été piégés par la Division des affaires internes.

« Le fait que le ministère de la Sécurité publique et les autorités du SPVM aient été avisés d’une situation préoccupante il y a déjà quelques années et qu’il semble néanmoins que la même problématique subsiste toujours n’est pas de nature à amoindrir le malaise qu’il éprouve », ont donc écrit les avocats.

Appui du syndicat

La Fraternité des policiers de Montréal soutient cette démarche. « J’ai demandé mardi passé au directeur Pichet à ce que minimalement, la suspension sans solde des policiers impliqués dans l’opération Escouade soit levée, compte tenu des circonstances exceptionnelles que l’on vit et de l’enquête annoncée par la ministre », a commenté son président, Yves Francoeur. Il n’a pas eu de réponse.