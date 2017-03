Le commissaire de la GRC à la retraite

Ottawa — Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) quittera son poste à la fin du mois de juin. Originaire de Lachute, dans les Basses-Laurentides, Bob Paulson a annoncé lundi qu’il était temps pour lui de consacrer plus de temps à sa famille, après avoir passé 32 ans au sein du corps policier, dont les cinq dernières années au poste de grand patron de la police fédérale. Dans un message transmis à ses agents, M. Paulson se dit honoré et privilégié d’avoir oeuvré au sein de la GRC. Le commissaire sortant précise que la GRC doit encore s’occuper de plusieurs problèmes, dont les allégations de harcèlement et les préoccupations liées à la santé mentale des employés. Il a aussi souligné l’importance de la formation et de la sécurité des policiers, des lacunes mises en lumière à la suite de la fusillade meurtrière de Moncton en juin 2014.