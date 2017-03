Pichet doit partir

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, n’a plus l’autorité morale pour accomplir ses fonctions.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, marche sur les oeufs en refusant de lui réitérer sa confiance, mais en se gardant de le répudier. Il envoie un signal strident à l’administration Coderre, à qui revient l’ultime responsabilité de nommer ou dégommer le chef de police. Le maire Denis Coderre n’entend visiblement pas le message. M. Pichet est son homme, et vice-versa.

L’heure est grave au sein du SPVM. M. Pichet a suspendu vendredi son directeur adjoint, Bernard Lamothe, à la suite d’allégations inconnues. Autant dire que le chef vient d’amputer son bras droit.

Cette suspension découlerait-elle de la sortie fracassante du président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur ? La veille, M. Francoeur a évoqué un cas d’ingérence inappropriée d’un cadre supérieur, non identifié, dans une enquête criminelle.

Les affaires internes du SPVM sont sous l’équivalent d’une tutelle. L’ancien sous-ministre à la Justice Michel Bouchard dirigera une enquête administrative sur les pratiques au sein de cette division en déroute, avec les pouvoirs dévolus à un commissaire dans une véritable commission d’enquête. En parallèle, la Sûreté du Québec (SQ) et le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) codirigeront une enquête sur des allégations de fabrication de preuves.

Les allégations en demi-teintes au sujet du SPVM pourraient fort bien s’inscrire dans une stratégie pour déstabiliser l’organisation et son directeur. Il n’empêche que M. Pichet n’a guère d’appuis en dehors de la mairie et de son comité de direction. Les problèmes pourrissent depuis trop longtemps aux affaires internes pour qu’il puisse plaider l’ignorance. Ses réflexes naturels l’ont porté à cautionner la surveillance des journalistes au lieu de faire le nettoyage des écuries. C’est un homme qui a réagi aux crises sous la pression populaire au lieu de prendre les devants pour accroître l’éthique et la transparence au sein du SPVM.

La noblesse de ses intentions et son dévouement pour le SPVM ne sauraient cacher plus longtemps son manque de leadership.

Cette affaire déborde maintenant de la personnalité et des compétences de Philippe Pichet. Les guerres de clans, la multiplication d’allégations visant des hauts gradés du service et la perte de confiance accélérée du public à l’égard d’une institution qui mérite mieux nécessitent un électrochoc.

Il est temps de confier à un civil la direction et la réorganisation du SPVM.