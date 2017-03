Un prêtre de Montréal est accusé d’agression sexuelle

L’abbé Brian Boucher, prêtre de l’archidiocèse de Montréal, a été accusé, jeudi, d’agressions sexuelles à l’endroit d’au moins trois victimes alléguées. Le prêtre montréalais a été arrêté, mercredi, relativement à deux nouvelles plaintes — une première avait été déposée en août 2015. M. Boucher avait été arrêté une première fois le 12 janvier dernier, puis libéré avec promesse de comparaître. Il est accusé de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, d’agression sexuelle et d’introduction par effraction. Il a comparu à la Cour du Québec, jeudi, et a été libéré sous plusieurs conditions. Les trois victimes étaient d’âge mineur au moment des faits allégués, et l’enquête « permettrait de croire que d’autres personnes auraient pu être victimes de M. Boucher », a indiqué le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Jean-Pierre Brabant. M. Brabant a précisé que la plupart des églises que M. Boucher fréquentait se situaient dans l’ouest de l’île de Montréal, « dans les secteurs de Senneville, LaSalle, Dorval, Mont-Royal ainsi que le centre-ville de Montréal ».