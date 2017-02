Coiteux défend la décision de confier l’enquête sur le SPVM à la SQ

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux juge que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) n’est pas habilité à enquêter sur le Service de police de Montréal (SPVM) et défend la décision du chef Pichet d’avoir confié le dossier à la Sûreté du Québec (SQ).

« Le geste qui a été posé par le directeur du SPVM, M. Philippe Pichet hier était le geste approprié, a déclaré le ministre Coiteux mercredi matin. C’était la chose à faire, de demander à la Sûreté du Québec de reprendre les enquêtes en question. […] Ils ont les ressources, ils ont les enquêteurs. »



Rappelons que le chef Pichet a demandé mardi à la SQ d’intervenir après que d’ex-policiers montréalais ont affirmé à l’émission J.E. que la Division des affaires internes du SPVM fabriquait des preuves contre des policiers.

Alors que l’opposition réclame que l’enquête soit plutôt menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le ministre Martin Coiteux soutient que ce n’est pas possible. Le BEI, dit-il, a un mandat « très précis » qui consiste à « intervenir très rapidement lorsqu’il y a une intervention policière qui peut causer la mort d’une personne ou une blessure grave ». Il ajoute que le personnel actuel du BEI n’est pas « formé » pour mener une enquête sur les allégations de policiers contre le SPVM.

La Coalition avenir Québec (CAQ) n’est pas de cet avis. « On demande que ce ne soit pas la Sûreté du Québec qui enquête à l’intérieur de la SPVM. On demande que ce soit le Bureau d’enquête indépendante », a déclaré le député caquiste André Spénard, qui souhaite en outre que le rapport d’enquête soit rendu public dès sa conclusion.

La CAQ s’interroge en outre sur le travail du chef Pichet dans le dossier. « Si les directeurs adjoints étaient au courant de cette situation, comment se fait-il que le directeur général, M. Pichet, n’était pas au courant de ça ? »

Du côté du Parti québécois aussi, on s’interroge. « Je pense qu’il y a un problème systémique dans l’organisation interne du SPVM qui mérite un examen in-dé-pen-dant, a dit le chef, Jean-François Lisée. On ne peut pas avoir un système où un chef de police appelle un autre chef de police puis lui dit “ Peux-tu venir enquêter ? ” et que le ministre de la Sécurité publique est comme un spectateur à l’extérieur de cette dynamique. »



Chez Québec solidaire, on estime enfin que cela transcende le débat sur le BEI. « On est dû pour une remise en question plus fondamentale que juste le Bureau d’enquête indépendant », a dit le député Amir Khadir, qui s’inquiète de « cette culture qui permet que ces crises arrivent de manière répétée ».

