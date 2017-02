Des ex-agents du SPVM reprochent au Service de museler ses policiers

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, a annoncé mardi avoir demandé à la Sûreté du Québec de revoir des enquêtes internes de son service de police, mises à mal par une série de reportages qui sous-entendent que des policiers fabriquent de la preuve pour coincer leurs propres collègues.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et le maire de Montréal, Denis Coderre, se sont dits « rassurés » par cette demande d’assistance.

Le chef Pichet réagissait ainsi à la plus récente de ces enquêtes journalistiques, dans laquelle le réseau TVA a donné la parole à l’ex-inspecteur Jimmy Cacchione et l’ex-inspecteur-chef Giovanni Di Feo, qui soutiennent que la Division des affaires internes du SPVM a fabriqué des allégations pour les museler. Les deux policiers disent avoir été placés sous écoute pour des « fréquentations douteuses », et ce, après s’être dits prêts à dévoiler des cas de corruption au sein du SPVM.

« C’est connu », a réagi Roger Larivière, un policier à la retraite du SPVM qui estime aussi avoir été pris à partie par son propre employeur, qu’il poursuit d’ailleurs pour un demi-million. « C’est Marc Parent qui les a tassés. Il pensait qu’ils complotaient contre lui », a-t-il dit au sujet des policiers Cacchione et Di Feo, dans un entretien avec Le Devoir.

Roger Larivière a quant à lui été pris en filature pendant huit jours après avoir exigé de l’ex-chef du SPVM Marc Parent qu’il intervienne dans le dossier de son ex-conjointe, qui a admis en Cour avoir commis les infractions d’écoute électronique, de fabrication de preuve et de méfait public. « On m’a dit “ Ferme ta gueule si tu veux devenir cadre ”. Moi, j’ai dit : “ Vous cautionnez qu’une policière fabrique de la preuve ” », a-t-il relaté. Après avoir été vu avec un journaliste en public, l’agent Larivière a été ciblé par une enquête. « Ils ont pensé que je parlais [au journaliste] de l’histoire avec mon ex-femme », a-t-il expliqué.

Les histoires racontées par les ex-policiers du SPVM rappellent celle de Mario Lambert, blanchi en Cour d’appel en décembre 2014 d’accusations d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. L’agent a soutenu en Cour que le SPVM a voulu le « contrer » quand il a découvert que les pratiques d’un de ses enquêteurs vedettes, Philippe Paul, étaient douteuses. Philippe Paul a pris sa retraite en avril 2014, quelques jours après que des médias eurent révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête criminelle.