Du répit pour le DPCP

Le juge James Brunton a colmaté les brèches dans l’appareil judiciaire avec une décision rendue jeudi dernier dans le dossier « Honorer ». L’arrêt Jordan ne servira pas de sauf-conduit aux accusés dans les causes longues et complexes.

Deux coaccusés de l’ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, s’en tirent indemnes. Jean Bertrand et Robert Talbot, des avocats proches du monarque déchu de l’île Jésus, ont bénéficié d’un arrêt des procédures.

Jean Bertrand a livré un témoignage instructif à la commission Charbonneau sur son rôle de porteur de valises pour l’administration Vaillancourt. Il aurait déposé des dons illicites dans la caisse du PRO des Lavallois (le parti de l’ex-maire Vaillancourt) de 1989 à 2012. De son côté, Robert Talbot aurait récolté quelque 400 000 $ en dons illégaux.

Les deux hommes sortent avec une réputation ternie, mais sans casier judiciaire, à la suite de leur participation alléguée à l’un des stratagèmes de corruption et de collusion parmi les plus élaborés qu’a connus le monde municipal.

Selon le juge Brunton, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’aurait pas dû mettre en accusation ces deux « acteurs secondaires » du scandale en compagnie des 31 autres coaccusés restants, parmi lesquels figurent principalement des ingénieurs et des entrepreneurs. La preuve contre MM. Bertrand et Talbot était plus modeste. La durée de leur procès était une question de semaines, alors que celui de leurs coaccusés sera une affaire de mois.

Voilà une sérieuse mise en garde au DPCP. Depuis 2001, la Couronne a privilégié la tenue de mégaprocès dans les causes complexes, entre autres afin de maximiser l’utilisation des ressources humaines et financières du système judiciaire et pour éviter le risque que des procès multiples génèrent des verdicts contradictoires. Les mégaprocès coloraient aussi l’impression du public sur l’efficacité de la police et de la Couronne dans la lutte contre le crime organisé.

L’envers de la médaille est moins reluisant. Dans les mégaprocès impliquant les Hells Angels comme dans celui des fraudeurs présumés de Laval, du menu fretin s’est retrouvé par inadvertance avec de gros requins dans le box des accusés. Ce genre de procédé discutable n’est plus possible depuis le prononcé de l’arrêt Jordan. La Cour suprême a fixé la durée maximale d’un procès à 18 mois à la Cour du Québec et dans les autres tribunaux provinciaux et à 30 mois à la Cour supérieure.

Outre MM. Bertrand et Talbot, 11 autres accusés dans le dossier Honorer ont évoqué ce précédent dans l’espoir d’obtenir un arrêt des procédures. Ils ont été déboutés par le juge Brunton. Si elle n’est pas invalidée par les tribunaux supérieurs, sa décision servira de rempart contre les requêtes frivoles en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

La Cour suprême a prévu dans l’arrêt Jordan une mesure transitoire exceptionnelle afin d’éviter que l’édifice judiciaire croule sous les arrêts de procédures. Dans les juridictions où sévissent « de longs délais institutionnels tenaces et connus », pour reprendre l’expression de la Cour suprême, les juges doivent réaliser que la Couronne est limitée dans sa capacité d’accélérer le procès. Or, la Cour supérieure, division de Montréal, fait partie de ces districts où sévissent des délais institutionnels épouvantables, constate le juge Brunton. Le DPCP est l’otage, et non le responsable de cette situation.

Les acteurs de la justice peuvent souffler, mais ils ne doivent pas se méprendre sur la nature des mesures contenues dans l’arrêt Jordan. Comme leur nom l’indique, elles sont transitoires. Tôt ou tard, la justice québécoise devra relever le double défi de l’imputabilité et de l’efficacité, sans quoi elle frappera un mur.