L’insoutenable silence de la bâtonnière

Si, aujourd’hui, j’ai décidé d’écrire et de m’exprimer publiquement sur le conflit interminable qui sévit entre le gouvernement du Québec et les juristes de l’État, c’est que je ne comprends pas le Barreau du Québec de demeurer à ce point inactif devant un conflit qui touche directement la sécurité et le mieux-être fondamental des citoyens du Québec, tout comme celui d’un groupe de juristes quand même restreint de quelque 1100 avocats et notaires, entièrement voués au service de l’État et de ses citoyennes et citoyens.

Pour avoir, pendant quelque 40 ans, cumulé des fonctions d’administrateur d’État, de juge administratif et de juriste de l’État, je ne peux faire autrement que d’être admiratif devant la détermination de ce groupe d’anciens collègues et d’amis, car, il faut bien le comprendre, ces juristes sont le trait d’union essentiel entre le citoyen et l’État.

Autant je déplore le manque de solidarité et l’apathie des organismes oeuvrant dans le secteur juridique, particulièrement le Barreau du Québec, autant je ne comprends pas le gouvernement de ne pas tout faire pour régler cette grève qui, virtuellement, paralyse depuis le 24 octobre 2016 les tribunaux administratifs, soit : l’aide aux bénéficiaires de l’aide sociale, aux accidentés du travail, aux victimes d’actes criminels et d’accidents de la route ainsi qu’aux bénéficiaires de la Régie des rentes.

Déjà affligés par les conséquences d’un accident ou d’une maladie invalidante, ils doivent de plus se battre pour faire reconnaître leurs droits.

Mais encore faut-il qu’un tribunal puisse entendre leur cause et évaluer le coût de leurs doléances, ce qui s’avère impossible dans le contexte actuel. Déjà plus de 5000 causes ont été reportées. Il s’agit clairement d’une situation où l’intérêt public est en cause.

Protection du public

Malgré l’évidence, la bâtonnière du Québec, Me Claudia Prémont, se terre dans un silence totalement injustifié en invoquant qu’il s’agit d’un simple conflit de travail qui ne relève pas de son autorité. C’est totalement faux. Sa position témoigne, de toute évidence, d’un manque de leadership, d’une incompréhension de son propre rôle et de la mission première du Barreau, soit la protection du public.

Dans ce conflit ici, les intérêts des juristes se conjuguent avec l’intérêt public. Des milliers de citoyens n’ont plus accès à la justice, et le processus législatif est paralysé.

Une autre aspirante au bâtonnat, Me Lu Chan Khuong, a heureusement lancé un cri d’alarme il y a quelques semaines, qui apparaît aujourd’hui encore tout à fait fondé : le Barreau du Québec doit appuyer les juristes dans leur lutte pour obtenir la parité salariale avec leurs collègues aux affaires criminelles et pénales, car, après tout, les juristes de l’État sont non seulement la courroie essentielle dans l’organisation de la justice administrative, mais aussi des avocats ou des notaires qui payent annuellement leurs justes cotisations au Barreau du Québec. Mais que faut-il donc pour que le Barreau du Québec réagisse ?

Mais il y a plus fondamental que cela encore. Que valent les avocats dans le Québec d’aujourd’hui ? Que valent les juristes de l’État aux yeux du gouvernement ? Jeudi dernier, le président du Conseil du trésor, Me Pierre Moreau, pourtant avocat de profession, évaluait à 9,05 % sur cinq ans sa proposition salariale aux juristes, soit moins que les 9,15 % obtenus par les fonctionnaires du front commun et encore moins que les 10 % sur quatre ans consentis aux procureurs aux affaires criminelles et pénales.

Ce samedi, on apprenait d’autre part que les médecins omnipraticiens avaient empoché 23 % d’augmentation entre 2010 et 2015, les médecins spécialistes 35 %, sans le moindre acte médical supplémentaire en échange.

Je veux bien croire que Me Moreau ne connaît que la plaidoirie dans le travail des avocats, mais, franchement, il ne faut qu’un pas pour conclure que le gouvernement méprise ses juristes. Me Moreau connaît bien peu le travail des juristes de l’État pour ne pas s’enorgueillir des nobles prestations juridiques et judiciaires de ces avocats et notaires compétents qui sont absolument présents dans tous les domaines de l’administration publique, que ces fonctions soient effectuées dans l’ombre comme devant le tribunal.

Je suis pour un Barreau plus présent et surtout moins ronflant. Je suis pour une bâtonnière qui n’a pas froid aux yeux et qui fuit la complaisance. […] Aux élections de mai prochain, j’espère que Me Khuong sera élue. Je crois que le Barreau est mûr pour une bonne dose d’adrénaline. La justice dans son ensemble ne s’en portera que mieux. Pour ma part et à titre d’avocat à la retraite, je songe sérieusement à me présenter comme administrateur au conseil du Barreau du Québec. […]