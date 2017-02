Le fils d’Applebaum craint pour la santé de son père si ce dernier est emprisonné

Michael Applebaum a été déclaré coupable, notamment, de fraude envers le gouvernement, abus de confiance et complot.

Le fils de Michael Applebaum dit craindre pour la santé physique et mentale de son père si celui-ci se retrouve en prison. L’ex-maire de Montréal par intérim est un homme dévoué envers ses proches et son arrestation l’a affecté profondément, a expliqué Dylan Applebaum, 23 ans, lors d’un témoignage livré avec émotion mercredi matin.



À l’occasion des observations sur la peine au palais de justice de Montréal devant la juge Louise Provost, Dylan Applebaum a décrit l’impact de l’arrestation de son père sur la vie de celui-ci et sur celle de ses proches. « Il était triste, abattu, faisait moins de blagues et avait moins d’énergie. » Dylan Applebaum s’est dit très préoccupé par l’état de santé de son père, non seulement physique, mais également psychologique. « Je l’ai vu pleurer à la maison », a expliqué Dylan Applebaum, des sanglots dans la voix.



Après son arrestation en juin 2013, Michael Applebaum a tenté de travailler comme agent immobilier, mais ce fut difficile, voire impossible en raison de la médiatisation de son cas, a expliqué son fils : « Personne ne voulait l’embaucher. On lui a dit qu’il serait impossible de l’employer tant que cette affaire ne serait pas réglée. »



Dylan Applebaum a également témoigné des valeurs inculquées par son père, de l’attention qu’il portait à ses proches et de l’importance pour lui de servir la communauté. « Il a toujours été là pour moi. » L’ex-maire s’occupait beaucoup de sa mère de 88 ans, ainsi que de sa belle-mère malade. « Si mon père va en prison, ça ne va pas juste l’affecter lui, mais aussi sa mère, ma mère et toute la famille », a-t-il expliqué.



Michael Applebaum souffre lui-même de problèmes de santé chroniques, que son arrestation a aggravés, a relaté Dylan Applebaum. Avant même son arrestation, il avait d’ailleurs été hospitalisé pendant une vingtaine de jours, a-t-il dit.



La défense a aussi fait témoigner Salvatore Sansalone, qui possédait l’agence immobilière qui a embauché M. Applebaum en 2014. Mais l’ancien maire, qui faisait face à des accusations de fraude envers le gouvernement, d’abus de confiance et de complot, avait peu de succès. En trois ans, Michael Applebaum n’a pu effectuer qu’une seule transaction et a touché une commission de 12 050 $.



L’avocat de M. Applebaum, Me Pierre Teasdale, a par ailleurs déposé divers certificats médicaux, ainsi qu’une lettre du rabbin Allan W. Bright, de la congrégation Shaare Zedkek. Dans sa missive remise au tribunal, le rabbin décrit le dévouement de l’ex-élu, mais il évoque aussi les idées suicidaires de l’accusé : « Aujourd’hui, c’est un homme brisé. Un homme pour qui le suicide paraît être le seul soulagement possible à son angoisse. »



À l’instar de Dylan Applebaum, le rabbin indique être inquiet de la détérioration de l’état de santé physique et mentale de l’ancien maire. Il prie le tribunal de faire preuve de clémence : « Son emprisonnement ne serait pas utile pour un homme qui ne présente de danger pour personne, à part peut-être pour lui-même, et qui a payé un prix exorbitant pour ses actions. »



Rappelons que le 26 janvier dernier, Michael Applebaum avait été déclaré coupable de 8 des 14 chefs d’accusation qui pesaient contre lui, dont fraude envers le gouvernement, abus de confiance et complot. Il était accusé d’avoir touché des pots-de-vin en échange de l’approbation d’un projet immobilier et de l’octroi d’un contrat d’entretien pour un centre sportif à l’époque où il était maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.



L’ancien maire était passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. La Couronne demande une peine de 24 mois, assortie d'une probation de deux ans.

Plus de détails suivront.