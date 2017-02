Robert Dutrisac est nommé éditorialiste

Nous avons le plaisir d’annoncer à nos lecteurs et lectrices la nomination de Robert Dutrisac au poste d’éditorialiste syndiqué, à partir d’aujourd’hui. Robert est l’un des piliers de la « maison », dont il incarne les valeurs de rigueur et d’excellence depuis trente ans.

Depuis mai 1999, il occupait le poste de correspondant parlementaire à Québec. À ce titre, il a vu quatre gouvernements se succéder au pouvoir, du PQ de Bernard Landry jusqu’au PLQ de Philippe Couillard.

Robert connaît sur le bout des doigts les enjeux reliés à l’avancement de la nation québécoise et les coulisses du jeu politique à Québec, d’où il commentera désormais l’actualité dans nos pages éditoriales.

Robert est également un spécialiste de l’économie, son premier champ de prédilection. En effet, de 1987 à 1999, il a fait partie de la section Économie du Devoir, ce qui lui a permis de se familiariser notamment avec les finances publiques et le commerce international.

Son expertise et sa plume viendront enrichir notre équipe éditoriale, composée également de Guy Taillefer (éditorialiste syndiqué), Manon Cornellier et Jean-Robert Sansfaçon (éditorialistes invités) et Brian Myles (directeur).

Paul Cauchon à la page Idées

Robert sera également responsable de certaines sections thématiques au Devoir, dont les Idées en revues et Le Devoir de philo. La responsabilité quotidienne de la page Idées revient maintenant à Paul Cauchon, cadre à la rédaction depuis 2011. Paul a aussi fait sa carrière au Devoir, où il est entré comme journaliste en 1987. Ses connaissances étendues dans le domaine de la santé, de l’éducation et des médias en font un candidat tout désigné pour animer le débat d’idées dans nos pages et sur nos plateformes numériques.

Le Devoir entend poursuivre son rôle comme média de référence pour les citoyens qui apprécient le débat et la réflexion sur les grands enjeux de société. C’est un marché des idées qui proposera des points de vue variés à ses lecteurs curieux et exigeants.