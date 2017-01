Au sujet des injustices du système de justice

Notre système de justice criminel est basé sur deux principes fondamentaux : la présomption d’innocence (obligation de la couronne d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable) et le droit à être défendu par un avocat. L’accusé doit actuellement assumer les frais de sa propre défense même s’il est trouvé innocent. La couronne ne lui rembourse pas les frais qu’il a engagés et ne le dédommage pas non plus pour ses autres pertes telles que perte d’emploi, atteinte à sa réputation, etc.

Une autre injustice du système n’a jamais, à mon avis, été dénoncée : lorsqu’un citoyen trouvé coupable en première instance fait appel du jugement ou de la sentence parce que le juge a rendu un mauvais jugement, imposé une peine trop sévère ou erré dans ses instructions au jury et que le citoyen a gain de cause, il devrait être dédommagé pour les coûts engagés au cours de toutes ces procédures, et ce, jusqu’à la Cour suprême. Dans le cas d’un nouveau procès, les dépenses engagées par le défendeur pour le premier procès devraient aussi lui être remboursées même s’il est trouvé coupable une deuxième fois, la justification pour un deuxième procès ayant été démontrée à la satisfaction de la Cour d’appel ou de la Cour suprême. Ces compensations devraient en toute justice couvrir les frais raisonnables de son ou de ses avocats de même que les autres dommages raisonnables qu’ils soient financiers, moraux ou sociaux. Le même principe devrait s’appliquer dans tous les autres cas de deuxième procès et d’appel devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.

Le système actuel a trop souvent pour effet de ruiner injustement les accusés et leurs familles, et je ne parle pas ici que de leurs finances. De plus, le système actuel invite à des mises en accusation non fondées, soit pour des motifs politiques, des motifs de revanche et autres, poussant ainsi les adversaires à la faillite ou à la pauvreté.