L’ex-maire de Montréal Michael Applebaum déclaré coupable

L’ex-maire de Montréal par intérim, Michael Applebaum, a été déclaré coupable de 8 des 14 chefs d’accusation qui pesaient contre lui, dont fraude, abus de confiance et corruption dans les affaires municipales.



Bien qu’aucune somme d’argent n’ait pu être saisie, la juge Louise Provost a cru la version des témoins de la Couronne, parmi lesquels Hugo Tremblay.



« Hugo Tremblay n’était pas un témoin taré », a-t-elle dit en qualifiant les réponses de l’ex-chef de cabinet de M. Applebaum, pendant son témoignage, de « précises, mais nuancées et non contredites ». « Elles démontrent qu’il a dit la vérité », a-t-elle ajouté.



La juge a donc déclaré Michael Applebaum coupable de 8 des 14 chefs d’accusation portés contre lui, dont fraude envers le gouvernement, complot, abus de confiance et actes de corruption relativement à des pots-de-vin qu’il aurait reçus alors qu’il était maire de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.



Rappelons qu’il était soupçonné d’avoir touché ces pots-de-vin en échange de l’approbation d’un projet immobilier de la rue Troie en 2007 et de l’octroi d’un contrat d’entretien à la firme Sogep pour le centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce en 2010, a allégué la Couronne.



Malaise en salle d’audience



Michael Applebaum a subi un malaise dans la salle d’audience durant la lecture du jugement.



M. Applebaum se tenait debout à la barre des témoins depuis plus d’une heure lorsque la juge s’est rendu compte de l’état d’affaiblissement de l’accusé. « Est-ce que ça va, M. Applebaum ? » a-t-elle demandé.

M. Applebaum s’est affaissé, puis s’est assis. L’audience a été suspendue pendant quelque temps et a repris quelques minutes plus tard.

Ces événements sont survenus avant que le verdict ne soit rendu.

Pots-de-vin



Lors du procès qui s’est tenu en novembre dernier, l’ex-directeur de cabinet de M. Applebaum, Hugo Tremblay, avait affirmé avoir servi d’intermédiaire dans ces échanges d’argent comptant. Le premier pot-de-vin atteignait 30 000 $ et le second 25 000 $, avait-il avancé.



Quatre autres témoins avaient été entendus, soit les promoteurs immobiliers Robert Stein et Anthony Keeler, ainsi que deux anciens employés de Sogep, Patrice Laporte et Mario Trudeau.



Michael Applebaum avait choisi de ne pas témoigner.



Dans sa plaidoirie, l’avocat de M. Applebaum, Me Pierre Teasdale, avait attaqué la crédibilité et la fiabilité des témoins en soulignant qu’aucun d’entre eux n’avait fait l’objet d’accusations dans ce dossier même s’ils avaient participé à des activités de corruption. Ils avaient des motifs de croire qu’ils ne seraient pas accusés s’ils acceptaient de collaborer avec la justice, avait avancé l’avocat de la défense.



Conseiller municipal depuis 1994, Michael Applebaum était devenu maire de l’arrondissement CND-NDG en 2002. En novembre 2012, il accède au poste de maire de Montréal après la démission de Gérald Tremblay avant d’être arrêté par l’Unité permanente anticorruption en juin 2013.