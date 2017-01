Quatre ans de prison pour Jacques Corriveau

L’ancien organisateur du Parti libéral du Canada (PLC) Jacques Corriveau a été condamné mercredi à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour fraude pour son rôle dans le scandale du programme fédéral des commandites.



La sentence a été rendue au Palais de justice de Montréal.



Selon ce qui a été dit au procès, Jacques Corriveau a empoché quelque 7 millions en ristournes liées aux contrats de commandites accordés à des entreprises proches du Parti libéral du Canada.



En novembre dernier, un jury a reconnu l’ex-organisateur âgé de 83 ans coupable de trois chefs d’accusation, fabrication de faux documents et recyclage des produits de la criminalité.



L’avocat de M. Corriveau a porté en appel la condamnation.



En plus de devoir purger une peine d’emprisonnement, Jacques Corriveau fait l’objet de pénalités financières importantes. Sa maison de Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, évaluée à 985 000 $, sera vendue et une partie des recettes reviendra au gouvernement fédéral. De plus, un compte bancaire contenant plus de 850 000 $ sera saisi.

Plus de détails suivront.